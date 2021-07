Äärioikeiston tähän päivään johtavaa kehitystä on vaikea ymmärtää ilman sitä monimutkaista perhesuhteiden, voittojen ja tappioiden dynamiikkaa, jota islantilaiskirjailija Sjón hyvin perkaa.

Sjón on Islannin tunnetuin nykykirjailija.

Romaani

Sjón: Maissinkeltaiset hiukset, harmaat silmät. Like. 118 s.

Romaani saa otsikkonsa poliisin muistikirjasta, johon tämä heti alussa kirjaa junasta kuolleena löytyneen miehen tuntomerkit. Tyypillinen dekkarin aloitus, kenties, mutta kun tekijä on Islannin tunnetuin nykykirjailija Sjón, on odotuksia hieman päivitettävä.

Maissinkeltaiset hiukset ja harmaat silmät kuuluvat islantilaiselle 24-vuotiaalle uusnatsille Gunnar Pålsson Kampenille, joka on matkustanut Englantiin syöpähoitoihin ja karannut sairaalasta osallistuakseen kansainvälisen natsiverkoston kokoukseen.

Vuosi on 1962, joka sattuu olemaan Sjónin syntymävuosi ja merkityksellinen hänen edellisessä romaanissaan CoDex 1962. Kirjan kolmannessa osassa kaikki tuona vuonna syntyneet islantilaiset mutatoituvat ydinkokeiden seurauksena, mikä kiinnostaa islantilaisten genomin ostanutta CoDex-nimistä bioteknologia-yritystä.

Uusi romaani puolestaan pysyttelee tunnetun historiankirjoituksen puitteissa eikä liity spekulatiivisen fiktion perinteeseen, vaikka kirjeitä, uutistekstejä ja puolueohjelmia hyödyntävä kerronta jättää kiehtovia aukkoja ja korostaa vaihtoehtoisten tulkintojen mahdollisuutta.

Monesti toisen maailmansodan jälkeistä natsismia ei historiankirjoituksessa nähdä, ikään kuin akselivaltojen kokeman tappion myötä natsismi olisi myös hävitetty.

Äärioikeiston tähän päivään johtavaa kehitystä on kuitenkin vaikea ymmärtää ilman sitä monimutkaista perhesuhteiden, voittojen ja tappioiden dynamiikkaa, jota Sjón ansiokkaasti perkaa. Uusnatsit olivat kansainvälisesti järjestäytyneitä myös 1950- ja 60-luvuilla, mikä on helppo unohtaa, jos ajattelee liikettä sisäänpäin käpertyneenä nationalismina.

Maissinkeltaiset hiukset, harmaat silmät on paitsi pienoisromaani, myös taidokkaasti eri tekstilajeja hyödyntävä dokumentaatio siitä, mikä tekee fasistin. Kirjan alussa ollaan toisen maailmansodan ajan Reykjavikissa, pienessä kodissa, joka on varsinainen painekattila.

Gunnarin Norjasta kotoisin oleva isä on sisustanut itselleen piilopaikan makuuhuoneen perälle. Siellä hän kuuntelee radiota ja itkee öisin. Isosisko Sólveig tietää: ”Isä pelkää Hitleriä.”

Gunnarin Norjassa olevat sukulaiset ovatkin toimineet natsiliikkeessä ja -hallinnossa, ja erityisesti vankilassa istuvasta sedästä Hjort Helgestä tulee Gunnarille esikuva omaa natsijärjestöä, Vapaavaltioliikettä perustaessa.

Helge on saanut tuomion murhasta, kun vastarintaliikkeen tullessa pidättämään fasistipariskuntaa vain hänen vaimonsa syömä syanidikapseli on tehonnut. Gunnar ei saa setäänsä yhteyttä, vaikka kirjoittaa lukuisia kirjeitä, mikä vain lisää sankarin sädekehää aloittelevan fasistin silmissä.

Romaania voi suositella pariksi Eric Vuillardin samalla lailla lyhyelle mutta painokkaalle teokselle Päiväkäsky, joka dokumentoi hyytävästi natsi-Saksan yhteiskunnallisia edellytyksiä. Sjónin fokuksessa puolestaan on yksilö, joka ei ole pelkästään paha tai ainakaan lapsellisen hirviömäinen, vaikka hänen käyttämänsä retoriikka ja toimet esimerkiksi juutalaisrekisterin hyväksi saavatkin ihokarvat pystyyn.

Kylmän sodan suurvaltojen välissä sijaitsevalla saarella natsit näkevät vain rappiota yhtä lailla kommunismissa kuin kapitalismissa, ja ympärillään oikeastaan missä vain:

”Islannin kulttuuriperinnöstä ei huolehdi kukaan. Reykjavikin Pohjola-yhdistys on täynnä kuohilaita. Yliopiston islannin kielen laitosta on johtanut narkomaani. Kansallismuseon johtajaksi he ovat nimittäneet riettauksia kirjoittavan runoilijan. Viimeisin radiojohtaja oli spiritisti.”

Sjónin tuotannon kattava suomentaminen on yksi käännöskirjallisuuden suuria ilonaiheita 2000-luvulla. Toivottavasti Tuomas Kauko jatkaa mallikelpoista työtään.