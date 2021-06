Palkintoperusteluissa todetaan, että Koskenniemi on vaikuttanut kansainvälisen oikeuden kentällä jo kolmen vuosikymmenen ajan. Palkinnon arvo on 100 000 euroa.

Suomen tiedepalkinto on myönnetty Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professorille Martti Koskenniemelle.

Palkintoperusteluissa todetaan, että Koskenniemi on viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana vaikuttanut merkittävästi alan teoriakeskusteluun. Hänen tutkimuksensa ovat inspiroineet laajasti nuoremman polven tutkijoita ympäri maailmaa. Hänen tuotantoonsa kuuluu huomattava määrä tieteellisiä artikkeleita sekä toimitettuja teoksia ja ja tieteellisiä julkaisuja.

”Koskenniemen laaja työ on mahdollistanut huomion kiinnittämisen sellaisiin kysymyksiin, jotka perinteisessä kansainvälisen oikeuden opeissa on ohitettu. Koskenniemen tarkastelussa kansainvälinen oikeus osoittautuu kohteeksi, joka helposti jää joko valtapolitiikan tai utopistisen idealismin välineeksi”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen tiedotteessa.

Kurvinen jakoi Suomen tiedepalkinnon tänään järjestetyssä Tiedefoorumissa.

Palkintoperusteluissa todetaan myös, että Koskenniemen tekemällä työllä on ollut vaikutusta teoriakeskustelun lisäksi käytännöllisemmällä tasolla. Hän on toiminut YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunnan jäsenenä vuosina 2004–2006, ja vuonna 2006 hänen johdollaan valmisteltiin kyseiselle järjestölle raportti, joka käsitteli kansainvälisen oikeuden sirpaloitumista.

Martti Koskenniemi perusti Helsingin yliopistossa toimivan Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien Erik Castrén -instituutin 1990-luvun lopussa. Hän johtaa kyseistä instituuttia. Lisäksi Koskenniemi on toiminut akatemiaprofessorina vuosina 2005–2009 ja 2013–2017.

Koskenniemi on toiminut vierailevana professorina tai osa-aikaisena professorina Cambridgen yliopistossa, Brysselin vapaassa yliopistossa, New Yorkin yliopistossa, Melbournen yliopistossa ja Pariisin Sorbonnen yliopistossa. Hän on McGill-yliopiston, Uppsalan yliopiston ja Frankfurtin yliopiston kunniatohtori ja hänet on kutsuttu British Academyn corresponding fellow'ksi sekä jäseneksi American Academy of Arts and Sciences'iin.

Suomen tiedepalkinto on Suomessa työskentelevälle tutkijalle tai tutkijaryhmälle myönnettävä tunnustus merkittävästä tieteellisestä työstä. Palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Suomen Akatemian hallitus esittää ministeriölle sopivaa palkinnonsaajaa.

Palkinto on arvoltaan 100 000 euroa, ja se myönnetään kahden vuoden välein.

Tiedepalkinto perustettiin vuonna 1997, ja se jaettiin nyt 13. kerran.

