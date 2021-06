Livohkaan lähtenyt Petteri Kaniini tutustuu omien sääntöjensä mukaan elävään karvakorvajengiin ja tykästyy näiden meininkiin.

Animaatio

Petteri Kaniini: Kani karkuteillä (Peter Rabbitt 2: The Runaway), ohjaus: Will Gluck. Pääosissa Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo. Äänirooleissa James Corden, Margot Robbie, Daisy Ridley ja Elizabeth Debicki. 94 min. K7. ★★★★

Brittiläisen Beatrix Potterin luoma Petteri Kaniini on tuttu niin lastenkirjoista kuin Pikku Kakkosesta. Omassa animaatiosarjassaan seikkaileva Petteri on pohjimmiltaan kiltti, joskin hänessä on myös ilkikurinen puolensa. Valkokangasversiossa pitkäkorvaan on lisätty hieman särmää ja ristiriitaa: Petteri (äänenä sopivasti James Corden) on toisinaan pöyhkeä ja turhamainenkin.

Will Gluckin ohjaama Petteri Kaniini: Kani karkuteillä jatkaa vuonna 2018 valmistuneen Petteri Kaniini -elokuvan tarinaa. Ykkösosassa toisensa löytäneet Bea (Rose Byrne) ja Thomas (Domhnall Gleeson) menevät nyt naimisiin. Avioparin yhteiselo sujuu, mutta eläimillä ja Thomasilla on vielä totuttelemista toisiinsa.

Erityisen epäileväinen Thomas on Petterin suhteen: pupusta on tullut julkkis, kiitos Bean kirjoittaman lastenkirjan.

Kirjan suosio on niin suuri, että suuren kustantamon pukumieskin (David Oyelowo) haistaa siinä potentiaalin. Tuotetta pitäisi vain vähän fiksailla: tehdään Petteristä avaruudessa seikkaileva pahis!

Ahdistunut kanirukka muuttuu ennakkoluulojen kaltaiseksi ja päättää lähteä omille teilleen. Hän tutustuu kovapintaiseen karvakorvajengiin, joka elää omien sääntöjensä mukaan. Sekös vetoaa Petteriin.

Gluck sitoo kaksi erillään kulkevaa juonilinjaa vetävästi eteneväksi tarinasi, jossa ajatus itsensä etsimisestä kulkee sujuvasti mukana. Niin Petteri kuin Beakin joutuvat tarkastelemaan omia rajojaan.

Rymistelevän elokuvan huumori huvittaa myös aikuiskatsojaa. Viittauksia satelee ryöstökeikkaelokuvien kliseistä läpituotteistetun lastenkirjallisuuden kommentointiin. Sivuosassa vilahteleviin eläinhahmoihin on kirjoitettu hauskasti luonnetta: on pippurinen siili, fitnessiin hurahtava kettu ja dandy-Possu.