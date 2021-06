Ohjaaja Shannon Murphy on tehnyt aiemmin teatteria sekä lyhytelokuvia ja televisiota, mutta Babyteeth on hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa. Käsikirjoitus on sovitus Rita Kalnejaisin vuonna 2012 ilmestyneestä samannimisestä näytelmästä.

Draama

Babyteeth, ohjaus Shannon Murphy. Pääosissa Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis, Ben Mendelsohn. K12. 117 min. ★★★★

Teini-ikäinen tyttö kohtaa pojan. Hän rakastuu. Romanssi on jäämässä hänen viimeisekseen. Diagnoosi on syöpä.

Kaava on tuttu. Se toistuu useissa 2000-luvulla ilmestyneissä elokuvissa, kuten Muistojen polku (2002), Now is Good (2012) ja Tähtiin kirjoitettu virhe (2014). Ne kertovat sairaista nuorista, jotka kokevat rakkauden ennen kuolemaansa.

Edellisten tapaan myös australialainen Babyteeth on tarina terminaalivaiheen potilaasta, joka – arvatenkin – rakastuu. Aiheesta voisi saada imelän nyyhkytarinan. Hieman yllättäen elokuva on kuitenkin herkkä, rehellinen ja myös ironinen kuvaus nuoruudesta ja elämänilosta.

Alussa 16-vuotias, ikäisistään vieraantunut Milla (Eliza Scanlen) tapaa asemalaiturilla monta vuotta vanhemman Mosesin (Toby Wallance). Holtiton, huumeriippuvainen Moses on monin tavoin epävakaata seuraa. Erilaisista taustoistaan huolimatta, ja juuri siksi, kaksikon välille syntyy erikoislaatuinen yhteys.

Elokuvassa rakkauden ja vihan muodot vuorottelevat. Milla rakastaa Mosesta. Sen sijaan Moses viihtyy aluksi Millan seurassa vain hyötyäkseen tästä.

Millan vanhempia huolettaa. He kuitenkin yrittävät hyväksyä suhteen, se tekee Millan onnelliseksi. Lisäksi äiti, entinen konserttipianisti Anna (Essie Davis) käyttää lääkkeitä, jotka on määrännyt hänen aviomiehensä, psykiatri Henry (Ben Mendelsohn). Henry pettää vaimoaan raskaana olevan naapurin kanssa.

Kaikki vihaavat toisiaan välillä. Ja sitten taas rakastavat.

Babyteeth kertoo paitsi Millan aikuistumisesta ja umpikujasta elämässä, myös laajemmin joukosta haavoittuneita ihmisiä. Se on valitettavasti elokuvan suurin heikkous.

Pikkunaisista ja Sharp Objectsista tuttu Eliza Scanlen tekee roolissaan uskottavaa työtä, kuten muutkin. Silti Millaa lukuun ottamatta muut hahmot jäävät etäisiksi. Mosesista olisi voinut saada enemmän irti. Samoin Millan vanhempien suhde toisiinsa yhtäältä avioparina, toisaalta potilaana ja lääkärinä typistyy pintatasolle. Keitä nämä henkilöt todella ovat, kysyy katsoja.

Ohjaaja Shannon Murphy on tehnyt aiemmin teatteria sekä lyhytelokuvia ja televisiota, mutta Babyteeth on hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa. Käsikirjoitus on sovitus Rita Kalnejaisin vuonna 2012 ilmestyneestä samannimisestä näytelmästä.

Elokuvaa voisikin kutsua eräänlaiseksi hybridiksi: otsikoidut kohtaukset ovat kuin draamakirjallisuudesta. Tehokeino on perusteltu, mutta paikoin se tekee kokonaisuudesta sirpaleisen.

Huolimatta synkästä aiheesta Babyteeth on visuaalisesti eloisa toteutus väreineen ja valoineen. Rytmi ja tunnelma vaihtelevat dialogipainotteisesta jopa unenomaisiin kuvauksiin.

Myös musiikki toimii taiten. Millan tunteita mukailevat niin Mozartin ja Bachin sävellykset kuin 2000-luvun indierock. Erityisen onnistunut on tanssikohtaus, jota rytmittää Sudan Archivesin Come Meh Way. Silloin kipu on hetken poissa.