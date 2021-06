Kirottu 3 perustuu edellisten osien tapaan yhdysvaltalaisten parapsykologian maallikkotutkijoiden ja demoninmetsästäjien Ed ja Lorraine Warrenin 40–50 vuotta sitten tutkimiin yliluonnollisiin tapahtumiin.

Kauhu

Kirottu 3: Paholaisen vallassa (The Conjuring: The Devil Made Me Do It), ohjaus Michael Chaves. Pääosissa Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook. 117 min. K 16. ★★

Malesialais-australialaisen tuottaja-käsikirjoittaja-ohjaaja James Wanin luomaan Kirottu-kauhuelokuvauniversumiin kuuluvat Kirottu-, Annabelle- ja Nunna-elokuvat sekä Itkevän naisen kirous ja joukko lyhytelokuvia.

Kirottu 3: Paholaisen vallassa on universumin kahdeksas elokuva.

Kuten aiemmatkin Kirotut ja myös Annabellet, uutuus perustuu yhdysvaltalaisten parapsykologian maallikkotutkijoiden ja demoninmetsästäjien Ed ja Lorraine Warrenin 40–50 vuotta sitten tutkimiin yliluonnollisiin tapahtumiin, joita sitten on elokuvia varten reippaasti väännelty ja väritetty.

Vuonna 1981 Arne Cheyenne Johnson -niminen nuorukainen surmasi vuokraisäntänsä 22 veitseniskulla connecticutilaisessa pikkukaupungissa. Tapauksesta tuli Yhdysvaltojen oikeushistorian ensimmäinen, jossa puolustus perustui siihen, että Johnson oli tehnyt murhan demonin riivaamana.

Demonin väitettiin siirtyneen manauksen aikana Johnsonin tyttöystävän pikkuveljestä Johnsoniin itseensä.

Riivaukseen perustuvaa puolustusta ei lopulta hyväksytty ja Johnson tuomittiin taposta 10–20 vuodeksi vankeuteen. Hän istui tuomiosta kuitenkin vain viisi vuotta.

Tapaus herätti luonnollisesti valtavasti mediahuomiota ja siitä tehtiin tv-elokuva ja kirja, joka poiki aitoamerikkalaiseen tapaan kitkeriä oikeusjuttuja ja korvausvaatimuksia asianosaisilta.

Kirottu 3:n tarinaa ja käsikirjoitusta laatineet David Leslie Johnson-McGoldrick ja Wan eivät ole malttaneet luottaa tunnelmaan, vihjailuihin ja aavistukseen, vaan ovat heittäneet pataan kaiken kauhuelokuvan kliseepaketista löytyvän.

On synkkiä taloja, ukkosta, sadetta, henkiin herääviä ruumiita, suihkusta syöksyvää verta, saatananpalvojia, uhkaavaa musiikkia ja toki demoneja. Ja kaiken hajottavaa mesoamista.

Elokuvan alussa oikeastaan koko kohtaus ja etenkin yksi kuva ovat suoraa kumarrusta lajityypin klassikolle, William Friedkinin Manaajalle (1973).

Ylenmääräinen melskaaminen ja tehosteiden käyttö ei tee tällaista uskonnolliseen dualismiin perustuvaa kauhua tehokkaammaksi, vaan melkeinpä päinvastoin. Kuvastoon syntyy jopa tahattoman parodista tuntua. Ohjaaja Michael Chaves teki myös Itkevän naisen kirouksen ja aivan samanlaista tyyliä hän tässäkin jatkaa.

Ainoa piristävä piirre elokuvassa on siinä, että se pyrkii kauhutarinan ohessa olemaan myös eräänlainen yliluonnollista jäljittävä salapoliisimysteeri.

Warrenin pariskuntaa jo monessa Kirottu-universumin elokuvassa esittäneet Patrick Wilson ja Vera Farmiga ovat hyviä näyttelijöitä, jotka tässä haaskaavat kykyjään pintapuoliseen ilmeilyyn. Toivottavasti he ovat saaneet siitä edes hyvän korvauksen.

James Wanin Kirottu-universumi ei ole kauhun uusi mehevä pullapitko, vaan ennemminkin pitkään kaapissa kuivahtanut, perin tutuista aineksista leivottu käntty.