Kate Winslet on ylittämätön fossiilikerääjän roolissaan – Ammonite on brittiläistä epookkidraamaa parhaimmillaan

Kate Winslet ja Saoirse Ronan loistavat Francis Leen epookkidraamassa.

Draama

Ammonite, ohjaus Francis Lee. Pääosissa Kate Winslet, Saoirse Ronan, Gemma Jones, Fiona Shaw. 120 min. K16. ★★★★

Mary Anning (1799–1847) oli Lounais-Englannin Dorsetissa elänyt fossiilien kerääjä ja kauppias, joka teki eräät 1800-luvun Britannian merkittävimmistä fossiililöydöistä. Koska hän oli nainen 19:nnen vuosisadan Britanniassa, Anning ei saanut osakseen juurikaan virallisia tunnustuksia, vaikka hänen ansionsa muuten tiedepiireissä myönnettiinkin. Hän kuoli rintasyöpään 47-vuotiaana.

Anningin yksityiselämästä tiedetään suhteellisen vähän, joten ohjaaja-käsikirjoittaja Francis Lee on päässyt vapaasti kuvittelemaan rakkaussuhteen Maryn ja tämän ystävän Charlotte Murchisonin välille. Charlotte ja hänen aviomiehensä, arkeologi Roderick Murchison olivat Mary Anningin ystäviä, mutta Charlotten ja Maryn rakkaussuhteesta ei ole todisteita.

Lisäksi elokuvassa Charlotte on huomattavasti Marya nuorempi, mutta todellisuudessa oli päinvastoin.

Kun nämä taiteelliset vapaudenotot unohdetaan, Ammonite on varsin hieno elokuva. Se on Leen toinen pitkä ohjaustyö, ja muistuttaa hänen ensimmäistään, God’s Own Countrya vuodelta 2017.

God’s Own Country on tarina sulkeutuneesta ja turhautuneesta yorkshirelaisesta pientilallisesta Johnny Saxbysta, joka vähitellen rakastuu apumieheensä, romanialaiseen Gheorgheen.

Mary Anning on Ammonitessa hyvin samanlainen elämässään pettynyt, umpimielinen ja sulkeutunut ihminen. Hänet pitää hellästi nakuttaa ulos kuorestaan aivan kuten alkueläinfossiilit, ammoniitit, joita Mary itse kärsivällisesti naputtelee ulos kivistä.

Mary Anning (Kate Winslet) etsii alkueläinfossiileja.

Taannoisen suosikkielokuvan Ranskalaisen luutnantin naisen maisemiin Dorsetissa Lyme Regisin kaupungissa sijoitettu Ammonite on hyvin verkkainen, hiljainen ja rauhallinen elokuva, jossa näyttelijät tekevät työtään pääasiassa elein, ilmein ja katsein. Dialogia on melko vähän, eikä sitä enempää tarvitakaan.

Roderick Murchison (James McArdle) saapuu Lyme Regisiin tapaamaan arvostamaansa Mary Anningia. Hän joutuu lähtemään työmatkalle, mutta jättää ilmeisesti lapsen menetyksestä toipuvan vaimonsa Charlotten Lyme Regisiin. Kun Charlotte sairastuu, Mary ottaa hänet hoiviinsa. Naisten välille kehittyy ensin varovainen ystävyys ja lopulta intohimoinen rakkaus, jota Lee ei kuitenkaan mitenkään romantisoi.

Aivan kuten God’s Own Countryssakin, Lee ei nytkään tarkastele yhteisön suhtautumista samaa sukupuolta olevien ihmisten rakkauteen. Sen sijaan hän päätyy korostamaan Maryn ja Charlotten välistä luokkaeroa.

Lyme Regisissä Charlotte elää Maryn työn ja olosuhteiden ehdoilla, mutta Lontoossa hän palaa äveriääseen porvarilliseen elämäntyyliinsä, jota hän tarjoaa myös rakastetulleen.

Työstään ja itsenäisyydestään ylpeä Mary ei kuitenkaan suostu elämään kultaisessa häkissä, oman taustansa ja yhteiskunnallisen asemansa unohtaen. 1800-luvun Britannian luokkaerot korostuvat luontevasti yhden ihmissuhteen siivilän läpi.

Saoirse Ronan on kertonut ilahtuneensa tavattomasti mahdollisuudesta näytellä Kate Winsletin kanssa, koska tämä oli pääosassa Ronanin lapsuuden lempielokuvassa Titanicissa. Winslet onkin Ammonitessa hallitsevammassa roolissa.

Kate Winslet tekee ylittämättömän roolityön.

Vaikka Ronan on hyvä Charlottena, Winslet on ylittämätön Maryna. Hän tekee roolinsa lähes kokonaan katseillaan ja kehonkielellään, tavalla, joka ei anna tilaa virheille.

Ja niitähän Winslet ei tee.

Hyvä on myös Leen luottonäyttelijä Gemma Jones pienessä roolissaan Maryn Molly-äitinä. Stéphane Fontainen kuvaus poimii hienoja sävyjä Lyme Regisin karuista rantamaisemista.

Ammonite on brittiläistä epookkidraamaa parhaimmillaan ja vivahteikkaammillaan. Se on myös osoitus siitä, kuinka minimalismi tuottaa oikeissa käsissä rikkaita tuloksia.