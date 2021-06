Demon Slayer pohjautuu Koyoharu Goutougen animesarjakuvaan perustuvaan tv-sarjaan ja toimii siltana tv-sarjan ensimmäisen ja toisen tuotantokauden välissä.

Animaatio

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Mugen Train, animaatio, ohjaus Haruo Sotozaki. 117 min. K12. ★★★★

Jos Japanin kaikkien aikojen menestyneimmästä anime-elokuvasta Demon Slayer tulee tunne, että se on osa jotain isompaa kokonaisuutta, tunne on aivan oikea. Elokuva pohjautuu Koyoharu Goutougen animesarjakuvaan perustuvaan tv-sarjaan ja on eräänlainen silta tv-sarjan ensimmäisen ja toisen tuotantokauden välissä.

Ehkä siksi elokuva vaikuttaa alkavan keskeltä ja hiukan kömpelösti. Tarinaan pääsee kuitenkin helposti mukaan, sillä sitä ei kauhean paljon ole. Silti Demon Slayer tarjoaa mielikuvituksellisia juoniratkaisuja, näyttäviä taistelukohtauksia ja uljaita hahmoja.

Aiheena on ihmisten ja demonien välinen taistelu. Tokiosta Mugeniin matkaavasta junasta on kadonnut 40 matkustajaa, ja nyt joukko demoninmetsästäjiä hyppää junaan selvittämään mistä on kysymys. He ovat perheensä verilöylyssä menettänyt Tanjiro, joka kantaa laatikossa selässään demoniksi muutettua siskoaan, sekä hänen ystävänsä Zenitsu ja Inosuke.

Junassa he tapaavat hieman vanhemman demoninmetsästäjän Rengokun, joka lupaa ottaa Tanjiron oppipojakseen. Demonien hyökätessä pari niistä kaatuu helposti, mutta kolmas onkin toista maata. Pian koko juna on yhtä demonia ja nuorukaiset saavat taistella tosissaan pelastaakseen junan 200 matkustajaa.

Elokuvan keskivaiheilla on hieno, lähes surrealistinen jakso, joka tuo oudosti mieleen Painajainen Elm Streetillä -kauhuelokuvasarjan. Siinä missä Freddy Kruger jahtasi teinejä näiden unissa, lähettää demoni valtaansa ottamansa lapsijoukon demoninmetsästäjien uniin tuhoamaan heidän sielunsa sankarien nukkuessa.

Sehän ei tietenkään onnistu, sillä Demon Slayer on oikea vanhanaikainen sankaritaru, täynnä rohkeutta, uhrautuvaisuutta ja heikkojen puolustamiselle omistautumista.

Vaikka elokuvan vauhti onkin melkoinen, siinä ei unohdeta henkilöiden taustaa eikä heidän erilaisten ominaisuuksiensa esilletuontia. Hulppean mielikuvituksellisten demonihahmojen ja näyttävien taisteluiden kuvaaminen on kuitenkin kaiken keskiössä.

Huipentumana on Rengokun ja demonien aateliin kuuluvan ylivertaisen pahiksen traaginen kaksintaistelu, jonka aikana korostuu yksi ihmisenä olemisen perusajatuksista: elämä on niin kallis koska se on lyhyt ja loppuu pian.

Ei siis kannata välittää siitä, jos Demon Slayerin maailma ja henkilöt aluksi tuntuvat ilmestyvän kuin tyhjästä, sillä tapahtumat tempaavat pian mukaansa.

Kyseessä on värikäs ja vauhdikas satu ajalle, jossa koronademoni saattaa viimeinkin olla menettämässä voimiaan.