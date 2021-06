Auditiivisessa formaalissa piilee potentiaalia, jonka avulla äänikirjoista voisi tulla ainutlaatuisia ja itsenäisiä taideteoksia.

Kuvittele, miltä kuulostaa Mozartin Klarinettikonserton Adagio-osa. Tuleeko valoisan lempeä olo vai assosioituuko adagio päässäsi kyynelkanavat avaavaan mollikappaleeseen?

Voi olla, ettei kappale herätä sen suurempia mielikuvia.

Kaunokirjallisuudessa on iät ja ajat viitattu eri klassisen musiikin ja populaarimusiikin kappaleisiin. Osalle lukijoista kirjailijan pyrkimykset luoda tunnelmaa jäävät hämärän peittoon, mutta osan päässä alkaa välittömästi soida kirjassa mainittu biisi.

Esimerkiksi viime vuonna julkaistuissa Kjell Westön Tritonuksessa sekä Anni Kytömäen Margaritassa klassinen musiikki on olennaisessa osassa.

Kytömäellä esiin nousevat erityisesti Rahmaninovin teokset; Westö viittaa lukuisia kertoja kyseiseen Adagioon.

Tritonuksessa Mozartin kappaleen kautta kuvataan toisen päähenkilön, leski Reidar Lindellin, suruprosessia. Adagio kulkee valoisassa A-duurissa, joka antaa ymmärtää, että vaimon kuoleman tuoma kärsimys on muuttumassa kauniiksi muistoiksi rakkaasta ihmisestä.

Vastaavasti toinen teoksen päähenkilö, kapellimestari Thomas Brander, on ristiriitainen ja ahdistunut hahmo. Hän on nimennyt kotinsakin Casa Tritonukseksi paholaisen intervallin mukaan.

” Musiikkikappaleiden lisäksi autojen tööttäilyillä ja puron solinalla saataisiin vahvistettua tuntumaa erilaisista miljöistä.

Printtiteoksia varten yksityiskohtaiset kuvailut musiikkikappaleista ovat lähes välttämättömiä. Mutta entäs äänikirjat? Äänikirjassa on formaattina potentiaalia, jota ei ole vielä hyödynnetty.

Moni kirjailijan tarkoittama tunnelma voisi välittyä suurelle lukijajoukolle vielä paremmin, jos mukaan mahtuisi pieniä pätkiä niistä kappaleista, joihin tekstissä viitataan. Lukija voisi samalla itse havainnoida, miten pahasti tritonus vihloo korvia tai miten toiveikas Mozartin Adagio on.

Kokonaisten sinfonioiden laittaminen kirjojen taustalle tuskin olisi toimiva idea. Oma keskittymiseni ei ainakaan riittäisi tällaiseen. Sen sijaan ottaisin ilolla vastaan esimerkiksi pienet maistiaiset kirjoissa mainittujen kappaleiden alkutahdeista tai tunnetuista soolopätkistä. Vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja sitten kuolleiden säveltäjien kohdalla tekijänoikeudet eivät olisi edes esteenä.

Musiikkikappaleiden lisäksi autojen tööttäilyillä ja puron solinalla saataisiin vahvistettua tuntumaa erilaisista miljöistä. Tällöin äänikirjat alkaisivat toki muistuttaa jo kuunnelmia, ja äänisuunnittelun tekeminen vaatisi aikaa ja rahaa.

Vastapallona olisi kuitenkin jotain ainutlaatuista.

Äänikirjojen kuuntelu ja ostaminen lähtivät roimaan nousuun koronakriisin aikana, mutta osa himolukijoista ei ole lämmennyt uudelle formaatille. Olen kuullut äänikirjoista nikottelua monilta kirjallisuuden suurkuluttajilta. Nopeat lukijat ahmivat kovakantiset kirjat huomattavasti äänikirjoja nopeammin, eikä hitaasti eteneviä ääniraitoja siksi jakseta kuunnella. Osa kuuntelee kirjoja jopa tuplanopeudella.

Olisikohan lopputulos toinen, jos äänikirjat muistuttaisivat enemmän kuunnelmia kuin ääneen luettuja kirjoja? Tällöin ainakin äänikirja olisi itsenäinen taideteos eikä niinkään pelkästään toinen jakelukanava kirjalle.

Varovaisia askelia tähän suuntaan on otettu jo. Yhdysvaltalainen lauluntekijä Lana Del Rey, oikealta nimeltään Elizabeth Woolridge Grant, debytoi viime vuonna runoilijana. Hänen esikoisteoksensa Violet Bent Backwards Over the Grass julkaistiin ensin äänikirjana ja vasta myöhemmin painettuna versiona. Äänikirjassa runojen taustalta kuuluu hillittyä tunnelmointia muun muassa pianolla, kitaralla ja saksofonilla.

Nähtäväksi jää, saako ajatus kirjallisuuden kentällä tukevampaa jalansijaa ja missä määrin tulevaisuudessa äänikirjat alkavat muistuttaa kuunnelmia. Jos niin käy, on hyvinkin mahdollista, että ainakin tämä kirjadiggari pistää yhä useammin kuulokkeet korviinsa sen sijaan että tarttuisi kovakantiseen kirjaan.

