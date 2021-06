Lyömäsoittaja Tapio ”Mongo” Aaltonen on soittanut tuhansilla kappaleilla, mutta hän harjoittelee yhä pari tuntia päivässä. Klassisessa musiikissa lyömäsoittajalla on vähemmän soittamista kuin pop- tai jazzbändissä, mutta silloin pitää seurata tarkasti kapellimestaria, Aaltonen sanoo.

Tapio ”Mongo” Aaltonen aloitti Helsingin kaupunginteatterissa muusikkona, mutta rooli on myöhemmin laajentunut musiikkijärjestäjäksi. ”Toivon, että syksyllä konserttipaikat ja teatterit ovat auki. Luulen, että yleisökin jo odottaa sitä.”

Lyömäsoittaja Tapio ”Mongo” Aaltonen sopii haastattelun Helsingin kaupunginteatterissa sijaitsevaan studioon. Siellä hänellä on korona-aikana ollut aikaa soittaa.

Jos rumpusetin soittajat jätetään laskuista, Aaltonen on Suomen levyttänein lyömäsoittaja. Hän on myös neljäkymmentä vuotta esiintynyt ammattimuusikko, joka on soittanut lähes kaikkia mahdollisia musiikkityylejä.

Pitkästä urasta huolimatta opeteltavaa riittää edelleen. Parhaillaan Aaltonen harjoittelee Arttu Takalon säveltämää teosta, joka on tarkoitus kantaesittää marraskuussa sinfoniaorkesterin kanssa.

”Korona-aikana olen treenannut pari kolme tuntia päivässä. Himassakin on bassorumpupadi keittiön pöydän alla. Kuuntelen myös musaa hirvittävät määrät, ja olen tosi iloinen, että YouTube on keksitty. Siellä on mielettömiä livekonsertteja”, Aaltonen kertoo.

Hän innostui lyömäsoittimista toisen Aaltosen, Hurriganes-rumpali Remun vaikutuksesta. Roadrunner-albumi kolahti, mutta vielä tärkeämpää oli yhtyeen näkeminen Valtatie 2 -tanssilavalla Harjavallassa. Muistissa on päivämääräkin: lauantai 3. toukokuuta 1975.

”Bändi oli niin energinen ja se oli niin kova keikka, että innostuin rummuista. Sitä ennen olin soittanut baritonitorvea ja trumpettia. Sain bongot ja niiden jälkeen rumpusetin.”

Perkussio-opit karttuivat Köyliön Tuiskulan bändileireillä Upi Sorvalin opetuksessa. Myöhemmin Aaltonen pääsi Pori Big Bandin lyömäsoittajaksi ja Sibelius-Akatemiaan Markku Hannolan oppilaaksi. Pääsykokeisiin hän valmistautui harjoittelemalla vuoden ajan kokopäivätoimisesti.

”Soittamisessa ei ole mitään taikakeinoa, jolla pääsisi yhtäkkiä nopeasti johonkin. Vaikka hyvä opettaja voi auttaa yli ongelmakohdasta, treenaaminen pitää kyllä tehdä itse.”

Helsingissä alkoivat klassisen musiikin opinnot ja ahkera soittaminen studioissa. Aaltosen perkussioita kuultiin esimerkiksi Pave Maijasen, Hectorin ja J. Karjalaisen levyillä. Iskelmää, jazzia ja klassistakin hän on levyttänyt paljon.

Aaltonen soittaa muun muassa klassisia, afrokuubalaisia, brasilialaisia, afrikkalaisia ja elektronisia lyömäsoittimia – ylipäänsä kaikkea, mistä käsillä tai kapuloilla voi saada ääntä.

”Se on yhdistelmä, jota muusikkojen keskuudessa ei niin paljon ollut. Lyömäsoittajan rooli riippuu paljon biisistä, halutaanko värejä tai lisää rytmiikkaa. Paljon saa kokeilla ja käyttää mielikuvitusta.”

” ”Kapellimestari pisti harjoituksen poikki ja sanoi, että minulla olisi myös hyvä sirkusura tulossa.”

Aaltonen on soittanut noin 2 800 levytetyllä raidalla, joten hän kuuluu Suomen kahdenkymmenen eniten levyttäneen muusikon joukkoon. Keikoilla hän on käynyt koko uransa ajan.

Nuorempana hän soitti klassistakin, mutta myöhemmin esiintymiset ovat painottuneet rockin, jazzin ja teatterimusiikin puolelle.

”Pop- tai jazzbändissä lyömäsoittaja kuuntelee paljon rumpalia, mutta klassisessa pitää seurata mitä kapellimestari ja muu orkesteri tekevät. Siellä on vähemmän soittamista, mutta on tärkeää soittaa asiat niin kuin ne on kirjoitettu. Kerran vedin bassorumpua lujaa vähän väärään paikkaan. Kapellimestari pisti harjoituksen poikki ja sanoi, että minulla olisi myös hyvä sirkusura tulossa.”

Studiokeikat ovat alan muuttuessa vähentyneet. Aaltonen muistelee hiukan haikeana Yleisradion Radioateljeen kaltaisia produktioita, joissa hän pääsi kokeilemaan asioita.

Rumpalin työ on fyysisesti raskasta, joten tulevaisuudelta Mongo Aaltonen toivoo erityisesti terveyttä.

Tulevilta vuosilta hän toivoo terveyttä erityisesti siksi, että lyömäsoittajalla käsien pitää toimia. Pitkä ura bongo- ja congarumpalina tarkoittaa fyysisesti aika rankkaa työtä.

”Haaveita ei ole, kun tietää, miten realistista hommaa tämä on. Se on työntekoa, jossa ei haaveilu auta. Sen tyylinen ihminen en varmaan kuitenkaan ole, että pystyisin jäämään kokonaan eläkkeelle, koska olen tehnyt ja kuunnellut musiikkia koko ikäni.”

Lyömäsoittaja on pärjännyt olemalla monipuolinen ja harjoittelemalla paljon. Hän painottaa myös kuuntelun roolia.

”Mitä enemmän kuuntelet erilaista musaa, sitä paremmin voit luoda oman tyylin. Nuorena olin paljon Aleksanterinkadun Fazerilla kuuntelemassa levyjä. Ostin aina jonkun levyn, mutta kuuntelin myös kaikkia muita, joita oli tullut. Kiitos vain myyjille, etteivät heittäneet ulos!”