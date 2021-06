Mikä on ihmiskunnan ja elämän tulevaisuus maapallolla? – HS Kirjaston viikon kirja vastaa

Noin neljä miljardia vuotta sitten yksinkertaisista yhdisteistä muodostui sellaista toiminnallista monimuotoisuutta, jota elottomassa luonnossa ei esiinny. Nyt maapallon jokainen kolkka kuhisee elämää.

Siinä lähtökohta Kirsi Lehdon, Harry Lehdon ja Pekka Janhusen teokselle Elämä maapallolla. Mitä astrobiologia kertoo meistä ja tulevaisuudestamme (Ursa).

Elämän erikoisimmat ominaisuudet ovat sen kyky lisääntyä ja sopeutua. Suuret ympäristömuutokset ovat aiheuttaneet toistuvasti suuria sukupuuttoja, mutta niiden jälkeen elämä on aina noussut uuteen kasvuun ja kukoistukseen, kuten kustantaja kuvailee tiedotteessaan.

Miljardien vuosien aikana olosuhteiden muutokset ja sukupuuttoaallot maapallolla ovat johtaneet nykyisen lajiston kehittymiseen.

Nyt ihmiskunta muokkaa maapallon elinoloja voimakkaasti. Hitaan biologisen evoluution rinnalle on noussut monta kertaluokkaa nopeampi kulttuurievoluutio, joka on tuottanut ulkoisille katastrofeille alttiin teknologisen yhteiskunnan.

Mikä on ihmiskunnan ja elämän tulevaisuus maapallolla, tekijäkolmikon teos kysyy. Onko ihmisten mahdollista levittäytyä muille planeetoille tai avaruusasemille?

Kirsi Lehto on astrobiologiaan ja elämän syntyyn erikoistunut kasvivirologi ja kirjailija, Harry Lehto taas on astrobiologiaan erikoistunut tähtitieteilijä. He molemmat työskentelevät Turun yliopistossa.

Pekka Janhunen on Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö ja avaruudessa liikkumiseen tarkoitetun sähköpurjeen keksijä.