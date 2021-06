Rakkauselämään keskittyvä Love Life on kuin Sinkkuelämää vähemmän tiiviillä ystäväsuhteilla varustettuna

Yksiavioisten ihmissuhteiden jatkumosta puhutaan toisinaan sarjamonogamiana. Yhdysvaltalainen Love Life on tuon idean ympärille rakennettu draamasarja.

Sarjan päähenkilö on Darby Carter (Anna Kendrick), taidealaa opiskellut newyorkilaisnainen. Jaksot pomppivat edestakaisin hänen elämänsä eri vaiheissa: yksi osa on omistettu opiskeluaikojen lopulle, toinen työelämän alulle, kolmas lukiolle ja neljäs urahuipulle. Punaisena lankana toimivat ihmissuhteet, enimmäkseen miehet.

Love Life on kuin Sinkkuelämää vähemmän tiiviillä ystäväsuhteilla varustettuna. Onneksi mukana roikkuu sentään muutama kaveri. Osassa jaksoista Darby asuu kimppakämpässä Malloryn (Sasha Compère), parhaan ystävänsä Saran (Zoe Chao) ja tämän poikaystävän Jimin (Peter Vack) kanssa. Välillä tarinoihin kiedotaan myös hänen äitinsä (Hope Davis).

Sivuhahmojenkin elämäntapahtumat liittyvät enimmäkseen romanttisiin suhteisiin. Sarjassa nähdään söpöjä tapaamisia, Tinder-skrollausta, eroja, polttareita ja häitä.

Love Lifen tekijäluettelosta pistää silmään Paul Feig, yksi tuottajista, joka on ansioitunut muun muassa Freaks and Geeks -sarjan luojana sekä Morsiusneidot-komedian ohjaajana. Love Lifen luoja Sam Boyd ei onnistu luonnostelemaan yhtä rakastettavia hahmoja.

Etäisyyttä hahmoihin lisää entisestään sarjan kertojaääni, jota kuullaan etenkin jaksojen alussa. Ääni luettelee tilastoja rakkaussuhteista, perkaa päähenkilön tuntemuksia ja esittelee uusia hahmoja. Välillä ironiseksi yltyvä kerronta tuntuu kulahtaneelta tempulta.

Eikä Love Life tunnu kurantilta muutenkaan. Tapahtumat sijoittuvat hipsteribaarien täyttämään New Yorkiin, mutta satunnaista Trump-viitettä tai ilmastonmuutosmainintaa lukuun ottamatta tarinoita ei sidota nykyisyyteen.

Myös ”sen oikean” löytämiseen keskittyvä kerronta tuntuu vanhanaikaiselta. Loppupään jaksot onneksi syventävät sarjan päähahmoa hiukan, sillä niiden aikana käsitellään myös Darbyn äitisuhdetta sekä parasta ystävää.

Sydämen varaan rakentuva henkilökuvaus toimii mainiosti, kun hahmoissa vain on tarpeeksi inhimillistä tarttumapintaa. Darby jää valitettavan teflonmaiseksi hahmoksi, hajuttomaksi ja mauttomaksi testialustaksi ihmissuhdekokeiluille.

Sarjan rakenne ei auta asiaa. Ajassa hyppely jättää väliin suhteiden tai päähenkilön kehityksen ja hyppää suoraan seuraavaan tilanteeseen.

Vuonna 2020 valmistunut sarja lisättiin hiljattain HBO Nordicin ohjelmistoon. C Morella se on ollut jo jonkin aikaa. Sarjasta on tilattu toinen kausi, joka seuraa eri päähenkilön rakkauselämää.

