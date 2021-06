Vuoden 2026 toinen kulttuuripääkaupunki valitaan myöhemmin Slovakiasta.

Oulu on valittu Euroopan vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Toinen kulttuuripääkaupunki tulee Slovakiasta ja valitaan myöhemmin tänä vuonna.

Kansainvälinen raati teki päätöksen tutustuttuaan hakemuksiin ja osan raatia käytyä viime viikolla yhden päivän ja yön ajan jokaisessa ehdokaskaupungissa, Oulussa, Savonlinnassa ja Tampereella.

”Päätös oli yhteinen ja noin kuukauden päästä tulevat perustelut”, kertoo vierailuosuuksiinkin osallistunut valintaraadin jäsen Kai Amberla HS:lle.

”Oulu oli vahva kaikilla pääkriteereillä, mutta niin olivat muutkin hakijat. Tämä oli vaikea päätös, mutta vain yksi piti valita.”

Amberlan mukaan kaikilla kolmella hakijakaupungilla oli suuri into ja voima tehdä pitkän aikavälin kulttuuristrategia, joka tulee hyödyttämään jokaista näistä kaupungeista.

”Eikä kyse ole vain kaupungeista vaan monet hakijoiden ympäristökunnista tekivät ensimmäistä kertaa kulttuuristrategian”, Amberla korostaa.

Oulun hakemuksen pääteema oli kulttuuri-ilmastonmuutos, johon on sitoutunut Oulun lisäksi 32 pohjoisen Suomen kaupunkia ja kuntaa Venäjän rajalta Ruotsin rajalle. Konkretiaa hakemukseen toi esimerkiksi Rauhankone, jonka perusta on tekoälytutkija Timo Honkelan testamentikseen kirjoittama samanniminen teos. Sen inspiroimana Ekho Collective tulee toteuttamaan yleisön kanssa vuorovaikutuksessa olevan, immersiivisen rauhaa rakentavan taideteoksen.

Pääkirjaston remontti valmistuu sopivasti kulttuuripääkaupunkivuodeksi, ja Oulu lupaa myös uudistaa kaikki kaupungin omistamat tärkeimmät kulttuurilaitokset vuoteen 2026 mennessä.

Kaupunki on budjetoinut kulttuuripääkaupunki­hankkeelle 20 miljoonaa euroa vuosiksi 2021–2027. Valtiolta odotetaan vastaavaa panostusta, perusteluna on hallitusohjelman maininta kulttuuripääkaupungin tukemisesta. Suurin osa hankkeeseen osallistuvista muista kunnista on myös jo tehnyt päätöksiä hankkeen taloudellisista sitoumuksista.

Euroopan komissio myöntää kulttuuripääkaupungille 1,5 miljoonan euron Melina Mercouri -palkinnon maaliskuun 2026 loppuun mennessä, jos Oulu läpäisee seurantavaiheen.

Seurantavaiheen läpäistäkseen Oulun on noudatettava hakuvaiheessa antamiaan sitoumuksia ja hakemuspyynnössä määritettyjä kriteerejä sekä otettava huomioon raadin valinta- ja seurantaraporteissa antamat suositukset.

Voit lukea Oulun hakemuksesta lisää tämän linkin takaa. Hakukirjan tiivistelmä löytyy tästä linkistä.

Savonlinnan hakemuksen teema oli Saimaa-ilmiö. Se viittaasi Juice Leskisen aikoinaan ideoimaan kesäkiertueeseen, jossa yhtyeet seilasivat Saimaalla höyrylaivalla konserttipaikalta toiseen. Kiertue muistetaan myös konserttilevystä ja Kaurismäen veljesten elokuvasta.

Vastaavasti Saimaa oli yhdistävä symboli myös hakemuksessa mukana olleille Itä-Suomen neljälle maakunnalle, neljälle keskuskaupungille ja 53 kunnalle. Voit lukea Savonlinnan hakemuksesta lisää tämän linkin takaa.

Tampereen vauhdikkaassa hakemuksessa luvattiin ”enemmän saunaa, enemmän rosoa, enemmän kylähyppelyä ja enemmän leikkiä”. Kylähyppely viittaa esimerkiksi siihen, että mukana hakemuksessa oli 20 alueen kuntaa joihin oli tarkoitus sijoittaa osa ohjelmasta. Voit lukea Tampereen hakemuksesta lisää tämän linkin takaa.

Monet Savonlinnan ja Tampereen hakemuksen hankkeet halutaan toteuttaa vaikka valinta osuikin Ouluun.

Eurooppa on valinnut kulttuuripääkaupunkeja vuodesta 1985 lähtien. Ensin valittiin hyvin ikonisia ja Euroopan kulttuuriperinnölle keskeisiä kohteita, kuten Ateena ja Firenze.

Viime vuosina valinnat ovat painottuneet myös pienempiin kaupunkeihin, joiden hakemuksissa on nähty ratkaisevaa potentiaalia kaupungin ja alueen kulttuuriseen kehittämiseen.

Niinpä vuoden 2024 valinnat olivat Tartto (Viro), Bad Ischl (Itävalta) ja Bodø (Norja).

Vuoden 2025 valinnat ovat Chemnitz (Saksa) ja Nova Gorica (Slovenia).

Suomesta on valittu aikaisemmin kaksi kulttuuripääkaupunkia. Helsinki oli kulttuuripääkaupunki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011.