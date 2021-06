Juri Saarikoski ei pelkää myöntää, että on kouluajoista lähtien tehnyt ikään kuin yhtä pitkää maalausten sarjaa.

”Inhoan kaikkia tarkoituksella tehtyjä muutoksia elämässä ja taiteessa. Taide on minulle eräänlainen zeniläinen projekti”, Juri Saarikoski sanoo.

Kun kirjailija Pentti Saarikosken hautajaiset olivat ohi, Juri Saarikoski koki ”vahdinvaihdon” tapahtuneen. Elämänmuutos ei merkinnyt lujaa eläneelle 22-vuotiaalle rauhoittumista, mutta hän tajusi haluavansa palavasti kuvataiteilijaksi. Siitä alkoi elinikäinen ja määrätietoinen taiteen tekeminen.

”Pentti ei ehtinyt näkemään taiteilijuuteni alkua. Hän oli kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa sanonut minulle, ettei ole ’sitten muuta kuin biologinen isä’. En olisi osannut kaivatakaan Pentiltä tukea, vaan koin vain nuoressa mielessäni, että hän jätti ikään kuin framin minulle”, Saarikoski sanoo.

Saarikoski piti heti useita yksityisnäyttelyitä koulun päätyttyä, ja elämä oli muutenkin erittäin täynnä taidetta. Hän kuului siihen taiteilijaikäluokkaan, joka istui vielä hyvin paljon Kosmoksessa, Salvessa ja muissa kapakoissa.

”Se boheemius jatkui vielä 1990-luvun puolelle. Siinä oli se hyvä puoli, että puhuimme valtavasti asioista. Sosiaalisuutta ja kollegiaalisuutta riitti ihan eri tavalla kuin nykyään taidemaailmassa. Aina kun menin Kosmokseen, pääsin jonon ohi, kun olin Pentin poika. Neka-niminen portsari oli kuuluisa siitä, että oli yleensä tiukka ja jonotutti ihmisiä ulkona.”

Kosmos on ollut muutenkin hyvin tärkeä sana Saarikosken elämässä. Viimeisenä kouluvuotenaan hän kiinnostui abstraktien ”kosmosmaisten” väripintojen maalaamisesta. Ensin tekniikkana oli pastelli ja sitten öljyväri, johon hän sotki mehiläisvahaa. Saarikoski ei pelkää sanoa, että on tehnyt siitä lähtien kuin yhtä pitkää maalausten sarjaa.

”Koen, että teokseni ovat ikään kuin avaimenreikiä tai ikkunoita. Ne ovat eräänlaisia fragmentteja, jotka yhdessä muodostavat laajan näkymän. Tavoitteenani on ollut maisemallisuus, joka ei kuitenkaan esitä selkeästi mitään. Mikään muu ei ole inspiroinut yhtä paljon, joten olen keskittynyt siihen. Tärkeää on ollut, ettei tekeminen saa tuntua koskaan mekaaniselta.”

Saarikosken teosten nimettömyys on herättänyt aina joissakin ihmisissä ärsyyntymistä ja toisissa ymmärrystä. Hän ei ole halunnut ryhtyä nimeämispuuhiin, ettei maalausten tulkintamahdollisuudet rajoittuisi.

”Ei ole kiinnostanut ohjailla ketään”, hän sanoo kuin asia olisi itsestäänselvyys.

Vielä teininä korkeakoulututkinto ja taiteilijan ura näyttivät kaukaiselta, sillä Saarikoski oli koululuokissaan häirikkö. Ongelmat alkoivat siitä, kun Tehtaankadun kansakoulun opettaja oli sitä mieltä, ettei ”kommunistin kakarasta tule mitään”.

”Seisoin käytännössä joka tunti nurkassa. Kaikki mitä tein oli rangaistuksen arvoista. Kouluinnostukseni tuhoutui täysin. Olin siitä lähtien rääväsuu ja kapinallinen, joka istui jälki-istunnoissa, ja jäin pari kertaa luokallenikin. Vasta lukiossa aloin kiinnostua opetuksesta.”

Pienituloista taiteilijaperheen elämää. Sitä Saarikosken elämä on ollut aina. Lapsuudenperheessä äiti, toimittaja ja kirjailija Tuula Saarikoski, sai usein taistella kahden lapsen elatusmaksuja Pentiltä heidän erottuaan.

”Niinä rahanpyytelyhetkinä minusta aina tuntui, että Tuula vihasi Penttiä. Muuten tuntui, että hänen kiintymyksensä Penttiin ei koskaan lakannut. Minulle ei jäänyt mitään isänvihaa, vaikka äitini veljen piti toimia isähahmona.”

Aikuiseksi vartuttuaan Saarikoski sai aluksi hyvin apurahoja. Kun nousukiito taiteilijana tasaantui ja tuli keski-ikä, rahahanat sulkeutuivat täysin, eivätkä ne ole enää avautuneet. Samoin on käynyt monille kollegoille.

”Kun on työttömyyskorvauksella, ei ole esimerkiksi mitään mahdollisuutta pitää Helsingissä työhuonetta. Näyttelyt maksavat taiteilijalle helposti 3000–5000 euroa, joten ei niitäkään ole varaa järjestää. Viime aikoina olen ollut velkajärjestelyssä, joka rajaa vielä lisää toimintaa.”

Kun Saarikoski valitti usein kotona rahapulaa, Aura-tytär kyllästyi siihen. 7-vuotias tyttö kehotti isäänsä hakeutumaan kokin töihin, koska ruoanlaitto sujuu hyvin. Saarikoski hankkikin tuolloin 1990-luvun puolivälissä nopeasti ravintolakokin paperit ja on tehnyt alan töitä silloin tällöin. Tärkein tulonlähde on ollut aina kuitenkin taiteen opettaminen, jota hän on tehnyt lukuisissa taidekouluissa.

”Opetusmetodini on, etten valmistele tunteja, vaan luotan siihen, että saan tilanteen kiihtymään ilmankin. Se on henkisesti piinallista, olen aina ennen tunteja kiemuroilla, mutta lopulta nautin”, Saarikoski sanoo.

