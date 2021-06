Maailman nuoret ovat eläneet poikkeusoloissa kohta puolitoista vuotta, ja pandemian jäljet näkyvät vielä pitkään.

Nyt nuorten mielenmaisemaa on alettu tutkia heidän tekemiensä teosten avulla. Esimerkiksi Kanadassa tutkijat ovat keränneet kouluista ja sosiaalisesta mediasta toistasataa nuorten pandemia-aikana tekemää kuvataidetyötä ja tulkinneet niitä.

Tutkijoiden mukaan tulokset ovat selviä. Pandemia on selvästi kuormittanut karanteenisukupolven mieltä, vaikka yksilölliset erot ovat tietysti huomattavia.

”On paljon kipua, joka on pystyttävä havaitsemaan ja jakamaan, jotta nuoristamme tulee terveitä aikuisia”, tiivistää professori Nikki Martyn Guelph-Humberin yliopistosta tutkimuksen tuloksen.

Kuvissa ahdistus näkyy muun muassa kirkuvina kasvoina ja pimeyden kokemuksena. Vielä selvempiä ovat kuvissa esiintyneet tekstit, kuten "Olen rikki", "Tämä on liikaa" ja "Mitä järkeä?"

Ystävistä eristäytymisen lisäksi nuoria ovat koetelleet vaikeaksi muuttunut koulunkäynti, vanhempien lomautukset ja irtisanomiset sekä läheisten sairastuminen, joskus jopa kuolema.

Kanadalaisasiantuntijat pelkäävätkin pandemia-ajan lisänneen nuoren riskiä sairastua masennukseen, ahdistukseen ja posttraumaattiseen stressireaktioon.

Mielenterveyttä kuormittava taakka ei siis ole ohi, vaikka tartuntariski helpottaisikin.

Suomessa pandemia-ahdistusta on kartoittanut muun muassa Lastensuojelun keskusliitto. Järjestön sivuilla julkaistun blogin mukaan koronan aiheuttama informaatiotulva on saattanut luoda lapsessa tunteen, että kriisi on kaikkialla ja uhkaa hänen perheenjäseniään. Nuoret kantavat huolta myös koko maailman tulevaisuudesta.

Maailmalla lastenjärjestö Unicef on kannustanut nuoria pandemia-aikana taiteen tekemiseen ja jakamiseen. Voices of Youth -kampanja tuotti kaikkien nähtäville tuhansia ja tuhansia teoksia eri puolilla maailmaa samaan aikaan tapahtuvasta kokemuksesta.

Monissa teoksissa nuoret kannustavat, lohduttavat ja valistavat toisiaan.

Osasta kuitenkin välittyy ahdistus.

Itseäni aihepiiri kosketti pari viikkoa sitten, kun lapseni kuvataidekoulu sulki kesäksi oviaan. Tutkin kiinnostuneena teini-ikäisen tuomaa kansiota, jossa olivat hänen pandemia-aikana tekemänsä työt.

Selailin lyijykynätöitä, painotöitä, akvarelleja, öljyvärimaalauksia ja vahaliitutöitä. Näkyisikö niissä jotakin yllättävää?

Aluksi en havainnut mitään, mikä olisi saanut pulssin nousemaan. Osa töistä oli värikkäitä osa synkempisävyisiä, mutta mikään niistä ei erottunut lapsen aiempina vuosina kotiin tuomista töistä.

Sitten huomioni kiinnittyi erääseen pienehköön vahaliiduilla ja raaputtamalla tehtyyn teokseen. Kuvassa on ihmishahmo suljettuna ovaalinmuotoisen kapselin sisään.

Kaiken lisäksi kapseli näyttää kelluvan avaruudessa. Tuo kertoo eristäytymisen tunteesta, ajattelin.

Myös eräs lyijykuvatyö oli häiritsevä: siinä oli nainen ilman silmiä kuvattuna.

Hän ei näe tulevaisuutta, tulkitsin.

Kirjoittajan lapsen tekemässä luonnoksessa olevalla hahmolla ei ole silmiä.

Niin kai se helposti menee. Lasten taaperoiästä saakka olen iloinnut värikkäistä ja päivänpaisteisista kuvista, joiden on ollut helppo ajatella viestivän piirtäjän hyvinvoinnista, kun taas tummasävyiset kuvat ovat saaneet kulmat kohoamaan.

Mitä iloisempi kuva sen parempi, olen ajatellut.

Todellisuudessa tulkinta ei kuitenkaan aina ole näin yksinkertainen.

Tohtori Tom Boyce kertoo kirjassaan Orkidea vai voikukka? (WSOY, 2020) kuinka hän tutkijakollegojensa kanssa keräsi vuonna 1989 tietoa siitä, miten koulun aloittamisen aiheuttama stressi vaikuttaa kalifornialaislasten immuunijärjestelmään.

Tutkimusryhmä ehti toteuttaa yhden datankeruujakson. Sitten tutkimusalueella tapahtui tuhoisa maanjäristys, jossa kuoli 63 ja loukkaantui lähes 4000 ihmistä.

Boyce päätti hyödyntää traagisen tapahtuman projektissaan. Kaikille lapsille lähetettiin värikynät ja paperia, ja heitä pyydettiin piirtämään maanjäristys.

Useat lapsista palauttivat värikkäitä ja rohkaisevia piirroksia. Niissä näkyi vain lievästi vaurioituneita taloja, onnellisia perheitä ja hymyileviä aurinkoja. Herkemmät lapset kuitenkin kuvasivat töissään suuria tuhoja ja vammautuneita ihmisiä, joiden ilmeet olivat pelokkaita ja surullisia.

Sitten lasten immuunisolujen lukumäärä mitattiin.

Tutkimustulos yllätti Boycen ja kollegat: iloisia kuvia piirtäneiden lasten terveydentilassa tapahtunut muutos oli täsmälleen päinvastainen kuin kuvittelisi.

Optimistisia kuvia maanjäristyksestä piirtäneet lapset näet sairastivat huomattavasti enemmän hengitystieinfektioita kuin hirveyksiä kuvanneet. Kaikkein synkimpiä ja ahdistuneimpia kuvituksia maanjäristyksestä lähettäneet lapset pysyivät sen jälkeisinä viikkoina suhteellisen terveinä.

Boyce selittää tutkimustulosta kirjassaan näin:

”Uskon sen merkinneen, että lapsille on terveellistä ja suojaavaa luoda rehellisiä, jopa brutaaleja kuvauksia todellisista katastrofeista – tuhoutumisista, tulipaloista, pelosta, vammoista ja niin edelleen”, hän sanoo.

Boycen mukaan tunteiden ilmaiseminen kirjoittamalla, puhumalla tai musiikin välityksellä on terapeuttista meille kaikille, mutta erityisesti kaikkein herkimmät lapset voivat saada apua vaikeiden tai tuskallisten tunteiden ilmaisemisesta toiselle ihmiselle.

Pelottavien kokemusten purkaminen sanallisesti tai kuvallisesti on hänen mukaansa ikivanha inhimillinen taipumus.

”Kerromme siitä, mikä pelottaa meitä, sillä silloin se muuttuu vähitellen vähemmän pelottavaksi, samoin surullisuudesta, sillä kertominen saa joka kerta surullisuuden vähenemään hieman.”

Nyt pandemian hiipuessa tämä antaa niin vanhemmille kuin vaikkapa opetussuunnitelmien laatijoille pohdittavaa. Taiteen tekeminen antaa tutkitusti keinoja poikkeusolojen aiheuttamien jälkien korjaamiseen, ja töistä keskusteleminen voi luoda tarpeellisen sillan aikuisen maailmasta lapsen maailmaan.

Olennaista on antaa lapsen toteuttaa töitä vapaasti ja kertoa niistä yhtä pakottomasti.

Ja välttää turhan yksioikoista tulkintaa.

Oman lapseni kuvataidekansion tutkiminen johti lopulta helpotukseen. Kapselikuvan alle hän oli kirjoittanut Everything is Energy, eli se taisi kuvata enemmänkin jotain universaalia tunnetta kuin eristäytymistä maailmasta.

Myös silmätön nainen paljastui luonnokseksi.

Varsinaisessa työssä hän näkee tulevaisuuteen hyvin.