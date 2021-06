Tilastointia suoritetaan, jotta ihmisyyden kuvaus ei vinksahtaisi minkään tahon yksinoikeudeksi.

Ynnäilin tammikuun lopuksi Hesarin palstoilla julkaistujen kirjallisuuskritiikkien sukupuolijakauman päättyneen kuukauden ajalta niin kirjailijoiden kuin kriitikoidenkin osalta. Eipä näyttänyt tulos riittävän hyvältä, vaikka korjausliikkeitä oli tehty kohti tasa-arvoa.

Tammikuun aikana kaunokirjallisuuden arvioita julkaistiin 31. Niissä kirjailija oli 20 kertaa mies ja 11 kertaa nainen. Arvostelijoiden jakauma noudatti samaa suhdetta.

Kritiikkejä tietokirjoista julkaistiin silloin 11, ja puolen tusinaa muuta nimikettä sai runsaasti tilaa haastattelun tai uutisoinnin kautta. Kaikki arvostellut tieto-opukset olivat miesten laatimia. Vain yhden kohdalla arvostelijana toimi nainen.

Koska vastaan arvostelutoiminnasta, lupasin 30. tammikuuta julkaistussa kirjoituksessani jatkaa niin tasapainottamista kuin ynnäilyäkin ja palata asiaan kesän koittaessa. Nyt se koitti.

Helmikuun alun ja toukokuun lopun välisenä jaksona kulttuuritoimituksen palstoilla arvioitiin kaikkiaan 93 kaunokirjaa. Niistä 55 oli naisten ja 38 miesten tekemiä. Pitkän kokemukseni perusteella uskon, että jakauma kääntyi nyt ensimmäisen kerran näin päin. Dataa asiasta ei ole.

Kaunokirjojen kriitikkopuolella perinteinen miesvalta oli enää ohut: 51–42.

Tietoteoksien arvioita julkaistiin 32. Niistä miesten kirjoittamia oli 26, naisten vain 6. Arvostelijoiden kohdalla onnistuin paremmin: miehet 19, naiset 13.

Rohkenen päätellä, että lähihistoria, siis lehden keskeinen kiinnostuksen kohde, on yhä paljolti oletetusti miespuolisten tutkijoiden hallussa.

Sen sijaan kuluneen kevään kaunokirjallisuuden kaikista julkaistuista nimikkeistä lähemmäs kaksi kolmas­osaa on naisten kirjoittamia ja vain reilu kolmannes miesten.

Tasa-arvo ei toteudu laskutoimenpiteillä, mutta jotain konkretiaa tukkihenkilön kirjanpito kuitenkin tuo vallitsevan tilanteen toteamiseen sekä kehityksen suunnan hahmottamiseen. Jotta ei jäätäisi otaksumien ja totunnaisten käytäntöjen varaan.

Siksi tällaista tilastointia suoritetaan jatkossakin. Jos en minä, niin joku muu.

Pohjimmiltaan kysymys on tästä: sillä on väliä, kuka pääsee kertomaan, millaista ihmisyys on. Joten yhden porukan jylläyksen sijaan kertovaksi ääneksi tarvitaan monipuolinen kuoro, johon soraäänet ovat erityisen tervetulleita.