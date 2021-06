Harlotissa liikutaan porttojen kulmilla Lontoossa. Sarja perustuu kirjailija-historioitsija Hallie Rubenholdin kirjoihin.

Miksi sarjan nimeä ei ole suomennettu? Harlot tarkoittaa porttoa, joten nimi voisi olla ytimekkäästi alkuperäisen mallin mukaan Portot, myös ilman sievistelevää alaotsikkoa.

Brittisarjassa ei nimittäin ole mitään erityisen sievistelevää, vaikka sitä voikin pitää viihteenä. Harlots kuvaa 1760-luvun elämää Lontoon Covent Gardenin ja Sohon kulmilla, ja kokijoina ovat alueen naiset, joista monet ovat päätyneet bordelleihin töihin. Näiden naisten elämä ei ollut ruusuista, mutta ei se olisi ollut sen helpompaa muuallakaan. Jos perheellä ei ollut varallisuutta, naiset päätyivät ojan ja allikon väliin.

ITV:n ja amerikkalaisen Hulun tilaama sarja perustuu kirjailija-historioitsija Hallie Rubenholdin kirjoihin ja erityisesti tietokirjaan Harlot’s Handbook vuodelta 2008, joiden pohjalta on tehty taannoin dokumenttikin. Harlots-sarja saapuu Suomeen pitkällä viiveellä, koska sen ensimmäinen kausi on valmistunut jo 2017. Sen jälkeen on tehty vielä kaksi kautta, ja kaikki esitetään nyt putkeen Ylellä.

Aihepiirissä oli potentiaalia, koska sarja sai jatkua näin pitkään. Heti alusta näkee, että siinä on haettu samoja yleisöjä kuin esimerkiksi menestyssarjassa Peaky Blinders. Britit ovat aina olleet taitavia periodidraamoissa, mutta genreä on ollut tarve uudistaa. Harlots-sarjaa modernisoidaan rock-musiikilla ja pukujen herkullisilla väreillä, mikä on nyttemmin vakiintunut monenkin epookkielokuvan ja -sarjan menestysreseptiksi.

Estetiikka ja estottomuus eivät riitä pitkälle, mutta aika pian draamaan ja sen henkilöihin tuleekin sielua ja syvyyttä. Naiset eivät ole niin itsevarmoja ja seksikkäitä kuin esittelyt antavat ymmärtää, eikä sarja kaunistele yhteiskunnan realiteetteja. Henkilögalleriaan liitetään myös siirtomaista tulleita miehiä ja naisia.

Vastakkain on kaksi alan työllistäjää, työväenluokkainen Margaret Wells ja parempien kortteleiden valtiatar madame Quigley. He käyvät armotonta sotaa keskenään, ja Quigley on läpeensä paha, kuten viihteeseen kuuluu. Wells ei ole hyvis hänkään mutta sentään asteen verran inhimillisempi alaisiaan kohtaan. Wellsin tavoitteena on sosiaalinen nousu Sohon apajille. Taisteluparia näyttelevät Samantha Morton ja Lesley Manville.

Keskiössä ovat myös Wellsin tyttäret Charlotte (Jessica Brown Findlay) ja Lucy (Eloise Smyth). Charlottella on rikas elättäjä (mainio Hugh Skinner), ja samaa äiti toivoo nuorimmaiselleen. Charlotte ei kuitenkaan halua jäädä typerän miehen nöyryytettäväksi, eikä äiti suostu näkemään hänen ahdinkoaan. Sukupolvien ketjua ei niin vain katkaistu 1700-luvulla.

Harlots – Paheen pesä TV1 klo 23.15 ja Yle Areena.