Jos joku on vielä missannut yhden 2000-luvun parhaista brittidekkareista, niin nyt on taas tilaisuus katsoa se kokonaisuudessaan. Foylen sota oli ITV-yhtiön täysosumasarja, joka on kuitenkin paljon huonommin tunnettu kuin esimerkiksi sen poliisiedeltäjä Morse.

Sarjan nimihenkilö tutkii rikoksia toisen maailmansodan traagisina vuosina, asemapaikkanaan Hastingsin rannikkokaupunki. Kuudennen kauden jälkeen Foyle jää eläkkeelle, mutta palaa vielä kahden kauden ajaksi kylmän sodan erikoishommiin MI5:n palvelukseen. Alkuperäinen hieno idea on kuitenkin niissä jo vesittynyt.

Pääroolissa näyttelee tyynen rauhallinen Michael Kitchen, jota täydentää Honeysuckle Weeksin esittämä nokkela autokuski Sam.

Sarjan on luonut brittiläisen rikosviihteen puurtaja Anthony Horowitz, joka tehtaili ennen Foylea muun muassa Poiroteja ja Midsomerin murhia.

