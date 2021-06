Musiikkialan suunnitelma vaikuttaa olevan muuttaa suomalaisen apurahajärjestelmän perustuksia, kirjoittaa toimittaja Oskari Onninen.

HS uutisoi viime viikolla, että taidejärjestöjen välillä on kiistaa mekanismista, jolla Taiteen edistämiskeskus Taike jakaa kesäkuussa haettavaksi tulevan 64,8 miljoonan euron koronatukipakettinsa.

Musiikkiala etunenässä on ajanut mallia, jossa koronatukipotti jaettaisiin sekä taiteilijoiden että taiteenalojen kesken niiden pandemiassa menettämien tulojen pohjalta. Tämä olisi käytännössä tulonsiirto vähätuloisemmilta taiteenaloilta muusikoille, mutta myös vähätuloisemmilta muusikoilta enemmän tienanneille muusikoille. Aiemmin raha on jaettu hakijamäärien mukaan.

Koronatukimallien ero olisi muutamia tuhansia euroja per taiteilija – maksimissaan. Kukaan ei varmasti mielikseen aja mallia, joka osuu kipeimmin vähäosaisimpiin. Lisäksi Taiken johtaja Paula Tuovinen, joka siis on virkavastuulla kommentoiva virkamies, sanoo, että nykyisellä lainsäädännöllä muusikkojen vaatima systeemi on mahdoton. Äkkiseltään on siis vaikea nähdä, miksi muusikkojärjestöt ajavat tällaista mallia.

Miksi ihmeessä moinen vääntö?

Näyttää siltä, että musiikkialan suunnitelma on muuttaa Suomen apurahajärjestelmän perustaa ja määrittää uudelleen sitä, mikä valtion silmissä on taidetta ja kuka on taiteilija.

Tämä on käynyt ilmi käymissäni taustakeskusteluissa järjestöjen – myös musiikkialan – aktiivien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön pyytämä lausuntokierros siitä, miten Taikea tulisi kehittää, on juuri päättynyt. Lausunnot ovat julkisia ja kaikkien luettavissa.

Musiikkialan järjestöjen kannoissa on eroja keskenään, mutta lausunnoissa toistuu sama elinkeinopuhe kuin koronakannanotoissa. Taikelta vaaditaan ”läpinäkyvyyttä”, ”yhdenvertaisuutta” ja ”periaatteiden modernisointia”.

”Kulttuurin rahoituksen tulevaisuutta tulisi tarkastella uusin silmin, jotta tukemisen periaatteena ei olisi ns. paluu vanhaan [pandemiaa edeltäneeseen aikaan]”, vientijärjestö Music Finland kommentoi Taiken visiota ja strategista asemointia.

HS:n uutisessa Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö sanoi koronatukien olevan ”kriisiapua”, eikä ”kulttuuripolitiikkaa”.

Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö.

Muusikkojen liitto taas vaatii Taikea keskittämään vertaisarviointia ”vain olennaisiin asioihin” ja lisäämään apurahahakemusten koneellisesti käsiteltäviä kohtia.

Kun liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen vaati HS:n jutussa läpinäkyvyyttä koronahakuun, hän kuvasi sen tarkoittavan, että tulot ovat mielekäs tapa taiteellisen ammattilaisuuden mittaamiseen: ”Objektiiviset” numerot vastaan ”subjektiiviset” arviot.

Muusikkokentän voi jakaa karkeasti kahtia. On ylpeästi omillaan ja tekijänoikeustuloilla toimeen tulevat popparit sekä toisaalla taidemuusikot, joiden pääasiallisia tulonlähteitä ovat apurahat ja valtionosuuslaitosten maksamat palkat tai freelancerpalkkiot.

Taiken apurahahauissa heidät on niputettu samaan. Jos erikseen tuettaville kuvataiteelle, valokuvataiteelle ja mediataiteelle tehtäisiin samoin, nousisi kiukku.

Onkin perusteltua pohtia, miten pop ja taidemusiikki vertautuvat toisiinsa musiikkitoimikunnan silmissä.

Apurahansaajien joukossa pop on selvästi aliedustettuna. Kuitenkin viime vuosina myös moni arvostettu nimi – Mariska, Litku Klemetti, A.W. Yrjänä – on saanut valtion taiteilija-apurahan. Hyvä niin, sillä apuraha keventää painetta takoa levyjä ja keikkoja jatkuvalla syötöllä.

Räppärit ja elektroniset muusikot ovat sen sijaan apurahansaajina hyvin harvassa, vaikka Suomessa ja maailmalla taiteellisesti edistyksellisin populaarimusiikki on viime vuosina tullut juuri näistä genreistä.

Parantamisen varaa Taiken toiminnassa siis varmasti olisi. Tuloperustaisuuden lisääminen tuottaisi kuitenkin hakijoille melkoisen määrän byrokratiaa, todistustaakkaa ja muuta työtä. Ennen kaikkea se sisältäisi perustavanlaatuisen linjauksen: taiteen arvoa voi ja pitää mitata numeroissa ja rahassa.

Musiikki on Suomessa noin miljardin euron bisnes, ja pop on muihin taidemuotoihin nähden poikkeuksellisen legitimoitua kansan keskuudessa. Tällä eturyhmällä on myös halua ja osaamista ajaa asiaansa.

Jos koronatukia jakaessa ammattilaisuutta määritellään tulojen pohjalta, aukeaa mahdollisuus tehdä niin myös jatkossa. Silloin voittavat – tietenkin – ne, joilla tuloja on eniten.

Häviäjiä olisivat taiteilijat, jotka ovat tulleet toimeen vähimmällä ja joiden taide ei pärjää markkinaehtoisesti. Heitä on paljon myös muusikoiden joukossa.

Koronasympatioista on tullut musiikkialalle taidepoliittisen pelin savuverho. Pelinappuloiksi ovat jääneet ne, jotka tarvitsisivat eniten tukea nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on saanut Taikelta taiteilija-apurahaa vuosina 2018–2020 ja kirjoittanut viisi artikkelia Music Finlandin verkkosivuille vuosina 2015–2019.