Vati päätyi huutokaupan päätteeksi yksityiselle omistajalle.

Kiinan keisari Qianlongin (1711–1799) lohikäärmevati kaupattiin keskiviikkona Helsingissä järjestetyssä huutokaupassa 367 000 eurolla.

Huutokauppa Hagelstamin mukaan se on kallein keramiikkaesine, joka on koskaan myyty Suomessa. Lisäksi se on Hagelstamin mukaan kallein Suomessa myyty kiinalainen esine.

Kyseessä on 1700-luvulta peräisin oleva posliinivati, joka on merkitty keisarin omalla sinetillä. Vatiin koskeminen oli aikoinaan ankarasti kielletty tavallisilta kansalaisilta. Vadin luvattomasta käytöstä rangaistuksena oli kuolema.

Keisari oli tunnettu paitsi hallitsija- ja sotataidoistaan myös runoudestaan. Hänen kerrotaan kirjoittaneen elämänsä aikana yli 40 000 runoa.

Esine päätyi Suomeen 1950-luvulla, jolloin suomalainen kauppavaltuuskunnan jäsen osti sen. Vati on säilynyt siitä asti perheen hallussa, mutta esineen todellinen arvo ja historia ei ollut heidän tiedossaan.

”Keisarillisia, kiinalaisia posliiniesineitä näkyy äärettömän harvoin. Tällaisen aarteen löytäminen sai kyllä kokeneenkin asiantuntijan innostumaan”, sanoo Hagelstamin toimitusjohtaja Joachim Borgström tiedotteessa.

Vadin lähtöhintana oli 30 000 euroa. Vadin huutokauppa kesti poikkeuksellisen pitkään, yli kymmenen minuuttia. Tavanomaisesti tunnin aikana myydään 60–80 kohdetta, kertoo Borgström Helsingin Sanomille.

Vati herätti jo etukäteen kiinnostusta.

”Kolme kansainvälistä asiakasta lensi Suomeen varta vasten katsomaan vatia ennen huutokauppaa.”

Borgströmin mukaan huutokaupassa puhelinlinjat olivat auki seitsemään eri maahan. Tämän lisäksi huutokauppaan pystyi osallistumaan verkon välityksellä sekä perinteiseen tapaan paikan päällä.

Lopullinen kauppasumma yllätti myös Borgströmin. Hänen mukaansa etukäteen oli odotettu, että vadin hinta kohoaisi 100 000–200 000 euroon. Lopulta lohikäärmevati päätyi yksityiselle ulkomaalaiselle ostajalle.