Riita viivästytti Animals-levyn monikanavamiksauksen julkaisua.

Pink Floyd -yhtyeessä maailmanmaineeseen noussut Roger Waters on julkaissut kotisivuillaan katkeran vuodatuksen entistä bändikaveriaan David Gilmouria vastaan ja vihjaa lisäpaljastuksista.

Watersin mukaan Gilmour ei anna hänen kirjoittaa mitään Pink Floydin Facebook-tilin noin 30 miljoonalle seuraajalle, joten hän tuo kantansa julki omilla verkkosivuillaan.

Kiistan syy on tällä kertaa vuoden 1977 Animals-levyn uutta stereo- ja 5.1-miksauksen levyvihkoa varten tilattu Mark Blaken teksti, jossa korostetaan Watersin innovatiivisuutta.

Watersin mukaan Gilmour hylkäsi tekstin, vaikka piti sitä faktuaalisesti oikeana. Riita viivästytti julkaisua kunnes Waters myöntyi siihen, että Animals julkaistaan James Guthrien uusina stereo- ja 5.1.-miksauksina ilman Blaken tekstiä.

Vastavetona hän julkisti Blaken tekstin nyt omilla verkkosivuillaan. Teksti on täynnä Watersin sinänsä aiheellista ylistystä, jota Gilmour on saattanut pitää yksipuolisena.

Watersin mukaan Gilmourin päätös estää tekstin julkaisu uuden Animals-miksauksen levyvihossa on osa pitkäaikaista kampanjaa, jossa Gilmour haluaa kunniaa myös niistä Pink Floydin saavutuksista, jotka eivät Watersin mukaan ole Gilmourin ansiota.

Watersin mukaan Gilmour toki oli ja on hyvä kitaristi ja laulaja. On kuvaavaa, että hän ei mainitse Gilmourin saavutuksia myös säveltäjänä.

Watersin mukaan Gilmour on samalla luritellut valheellisuuksia jo 35 vuotta siitä kuka teki mitäkin, kun Waters oli mielestään ”vastuussa” yhtyeestä.

Waters kirjoittaa parhaillaan muistelmiaan ja julkaisi verkkosivuillaan muistelmaluonnoksesta pätkän Dark Side of The Moon -levyn Money-klassikon intron synnystä.

Hän on hyvin katkera siitä, että Gilmour on muistellut ”me”-muodossa Rolling Stone-lehdelle 1980-luvun alussa Money-intron kassakoneen kilinän nauhoittamista. Intro johdattaa ovelasti laulun 7/8-tahtilajiin.

”Jos Gilmour ei ollut tuolin alla piilossa, hän ei ole ollut paikalla kun tein nauhaluupin kotistudiossani osoitteessa 187, New North Road, Islington”, Waters ilkkuu.

Pink Floyd julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967, jolloin luova keulahahmo oli Syd Barrett. Kun Barrettin mielenterveysongelmat pahenivat, Pink Floyd jatkoi ilman häntä. Välivaihe oli varsin tasa-arvoinen, mutta 1970-luvun edetessä Watersista tuli yhä keskeisempi ideoija ja lauluntekijä.

Animals-levy oli ensimmäinen, jolle kosketinsoittaja Richard Wright ei saanut laulujaan mukaan. Gilmour mainitaan säveltäjätiedoissa vain mittavan Dogs-laulun toisena tekijänä.

”Siinä vaiheessa Roger alkoi todella uskoa olevansa yhtyeen ainoa laulunkirjoittaja ja ylläpitävä voima. Silloin hänen egotrippinsä alkoi”, Wright muisteli myöhemmin.

Loppujen lopuksi levyt olivat kuitenkin yhteistyötä: täyttä varmuutta ei saatane enää siitäkään, olisiko muu yhtye vaikuttanut Watersin kotistudioluupin muokkaukseen Money-äänityksen viimeistelyssä.

Muu yhtye sai vielä Animals-levyn jälkeenkin päättää, lähdetäänkö seuraavaksi tekemään levyä Watersin The Wall -ideoista vai toisesta teemasta. The Wall valittiin ja toinen teema päätyi myöhemmin Watersin ensimmäiselle soololevylle The Pros and Cons of Hitch Hiking (1984).

Waters tyrmistyi 1980-luvulla, kun hänen eroamisensa yhtyeestä ei johtanutkaan sen hajoamiseen vaan Gilmourin johdolla tehtyihin uusiin Pink Floyd -lauluihin, levyihin ja rahakkaisiin kiertueisiin. Tämä johti ikävään riitelyyn jo 1980-luvulla ja myöhemmin myös ajoittaisiin rauhanneuvotteluihin.

Pink Floyd esiintyi viimeksi Roger Watersin kanssa Live 8 -tapahtumassa vuonna 2005.

Gilmour ja Waters nähtiin lavalla yhdessä myös vuoden 2010 Hoping Foundation -hyväntekeväisyystapahtumassa ja Watersin The Wall -kiertueen yhdessä konsertissa 2011, jolloin myös Pink Floyd -rumpali Nick Mason käväisi lavalla soittamassa tamburiinia.

Gilmour ilmoitti Pink Floydin lopettaneen toimintansa vuonna 2015.

Waters, 77, ja Gilmour, 75, ovat yhä aktiivisia muusikoita. Yhteistyö näyttää nykyisin kuitenkin rajautuvan yhtyeen vanhan materiaalin uudelleenjulkaisuihin ja -miksauksiin liittyviin neuvotteluihin – ja loputtomaan riitelyyn vuosikymmenten takaisista asioista.

