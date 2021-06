Valokuvataide

Tony Vaccaro: Elämä on ihanaa 8.8. saakka Helsingin Taidehallissa, taidehalli.fi.

Kamera oli kääritty sellofaaniin ja kätketty sadetakin sisään, kun Yhdysvaltojen armeijan jalkaväkisotilas Tony Vaccaro hyppäsi maihinnousualuksesta mereen Normandian rannikolla. Oli kesäkuu 1944, ja toinen maailmansota moukaroi Eurooppaa.

Vajaa kaksi viikkoa aiemmin liittoutuneiden joukot olivat aloittaneet valtavan maihinnousuoperaation, joka avasi uuden rintaman natsi-Saksaa vastaan.

Valokuvauksesta innostunut Vaccaro oli pyytänyt päästä sotakuvaajaksi, mutta toive oli kaikunut kuuroille korville. Armeijan värvääjien mukaan 21-vuotias oli liian nuori valokuvaamaan mutta tarpeeksi vanha taistelemaan eturintamassa.

Niinpä Vaccaro salakuljetti halvan Argus C3 -kameransa mukanaan ja alkoi kuvata sodan todellisuutta läheisyydestä, johon virallisilla sotakuvaajilla ei ollut pääsyä. Filmiä ja kemikaaleja hän löysi pommitetun kylän raunioista, ja kuvat hän kehitti öisin sotilaskypärissä. Sodan päättymiseen mennessä Vaccaro oli ottanut liki 8 000 kuvaa.

Tästä alkoi Tonyn, koko nimeltään Michelantonio Celestino Onofrio Vaccaron (s. 1922) liki 80 vuotta kestänyt ura valokuvaajana. Taidehalli esittelee hänen töitään ensimmäistä kertaa Suomessa 130 kuvan voimin.

Sotakuvien lisäksi esillä on myöhempää tuotantoa 1950- ja 60-luvuilta.

Kuvattuaan sodan jälkeen Euroopan jälleenrakennusta Vaccaro palasi Yhdysvaltoihin vuonna 1949. Hän näytti kuviaan lifestyle-lehti Flairin kuuluisalle päätoimittajalle Fleur Cowlesille, joka palkkasi hänet siltä istumalta.

Sodan hulluus vaihtui muotimaailman glamouriin, ja Vaccaro aloitti menestyksekkään uran muoti- ja julkkiskuvaajana.

Flairin ohella Vaccaroa työllistivät myös muut merkittävät aikakausilehdet, kuten Life, Look ja Harper’s Bazaar.

Vaccaro kuvasi Marimekon uutuuksia Helsingissä vuonna 1964.

Muodin kautta Vaccarolle syntyi myös yhteys Suomeen. Vuonna 1963 Marimekon perustaja Armi Ratia saapui New Yorkiin neljän mallin kanssa ja pestasi Vaccaron ottamaan heistä kuvia. Yksi malleista oli Anja Kyllikki Lehto (1939–2013), jonka kanssa Vaccaro meni myöhemmin naimisiin ja sai kaksi lasta.

Anja Vaccaro kuvattuna Napolissa 1960-luvun puolivälissä.

Vuonna 1964 Life-lehti lähetti Vaccaron Suomeen tekemään kuvareportaasia Marimekosta. Taidehallin kuvanveistosali täyttyy nostalgisesta Suomi-kuvastosta, jossa mallit viuhahtavat koivumetsässä, kiipeilevät tukkipinoilla ja pistäytyvät saunaan.

Tony Vaccaro: Marimekko-tukit, Helsinki, Suomi, 1965.

Vaccaron kuvasarja vie myös kulissien taakse Marimekon tehtaalle ja Bökarsin edustuskartanolle Porvooseen.

Marimekko-kuvissa on hurmaavaa välittömyyttä, jonka ansiosta ne vaikuttavat aidoilta tilannekuvilta. Niissä näkyy hyvin Vaccaron muotikuville ominainen rentous ja vitsikkyys.

Merkittävä osa Vaccaron tuotannosta koostuu maailmantähtien ja taiteilijoiden muotokuvista, joille Taidehallissa on omistettu kokonainen sali. Myös näissä kuvissa näkyy Vaccaron taito tallentaa kuvattavan välitön läsnäolo ilman poseerauksia. Tarinan mukaan hän sai julkisuuskuvastaan tarkan Picasson yllätettyä teeskentelemällä lopettaneensa kuvaamisen.

Taidemaalari Georgia O’Keeffe.

Taidemaalari Georgia O’Keeffe taas suostui hänen kuvattavakseen vasta viiden päivän kärttämisen jälkeen, kun härkätaisteluita fanittaneelle O’Keeffelle selvisi, että Vaccaro oli ottanut potretin hänen suosikkimatadoristaan.

Lopulta taiteilijoiden välillä syntyi välitön suhde: eräässä kuvassa O’Keeffe tihrustaa kameraa juustoviipaleessa olevasta reiästä.

Taiteilijana Vaccaro on suuri humanisti, joka korostaa kuvissaan ihmiselämän valoisia puolia. Jopa sotakuvissa raakuutta sävyttää toivo ja lempeys. Vaccaron tunnetuimpiin teoksiin kuuluvassa Vapauden suudelmassa (1944) pikkutyttö saa sotilaalta pusun liittoutuneiden vapauttamassa ranskalaiskylässä. Tähän elämänmyönteiseen lähestymistapaan viittaa myös näyttelyn otsikko Elämä on ihanaa.

Viime vuosina kiinnostus Vaccaron tuotantoa kohtaan on suorastaan räjähtänyt. Sitä siivitti Max Lewkowiczin ohjaama dokumentti Underfire: The Untold Story of Pfc. Tony Vaccaro, joka julkaistiin vuonna 2016.

Nykyisin 98-vuotias Vaccaro pitää studiota New Yorkin Long Islandilla ja jatkaa yhä kuvaamista. Vuonna 2019 hänet liitettiin St. Lousissa sijaitsevan International Photography Hall of Fame and Museum -organisaation ylläpitämään kunniagalleriaan maailman merkittävimpien valokuvaajien joukkoon.