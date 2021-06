Järin monella Venäjän-tutkijalla ei ole suvussaan sellaisia neuvostokokemuksia kuin Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivisellä. Hänen Lahja-äitinsä setä Kalle Lepola (1888–1937) oli toiminut Sdp:n puhujana ja kansanedustajana, joka sittemmin teloitettiin itärajan takana Stalinin suomalaisvainoissa syksyllä 1937.

”Äitini kertoi heidän saaneen tietää Kalle-sedän kohtalosta jo ennen sotia. Se oli järkytys suvulle, mutta loukkaavaa oli sekin, että tapausta pyrittiin selittelemään suomalaisen vasemmiston piirissä”, Markku Kivinen valottaa.

”Omassa perheessämme kuusikymmentäluvulla puhuimme asiasta avoimesti.”

Kun Stalinin rikoksia alettiin tuoda päivän valoon keväästä 1956 lähtien, Lahja Kivinen ja toimittaja Sulo Kivinen olivat kotimaan vasemmistossa tiukimmin vaatimassa tilintekoa johtopäätöksineen. Se ei toteutunut, Sulo ”Suti” Kivinen päinvastoin menetti seuraavana vuonna työpaikkansa Kansan Uutisissa.

”Vanhempani olivat tinkimättömiä antistalinisteja.”

Kodin henki tuntui taustalla, kahdellakin tavalla, Markku Kivisen valitessa nuorena opintietään.

”Äitinihän oli sosiologi ja keskustelimme paljon yhteiskuntatieteistä, joihin sitten kallistuin. Toiselta puolen vanhempieni kriittisyys rokotti sen verran, että opiskelijoiden vasemmistokäänteessä en heittäytynyt kaikkein jyrkimmille kannoille”, hän kertaa.

”Olin kyllä marxilainen luokkien tutkija ja liityin Arto Noron ja kumppanien jengiin.”

Sosiologia oli Kivisen kotikenttä, professoriksi asti – kunnes eteen tuli taas Venäjä. Kun Kivinen vuonna 1996 valittiin perustamaan Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusta aloittelevaa Aleksanteri-instituuttia, lähtötilanne oli vähintäänkin vaatimaton.

”Aluksi meitä oli neljä työntekijää, kun instituutissa tällä hetkellä on 70 ihmisen henkilökunta.”

Kivistä arvostetaan vahvana verkostoitujana, joka osasi pohjustaa ja vakiinnuttaa Aleksanteri-instituutin aseman. Teoreetikko koki muodonmuutoksen pragmaattiseksi sosiologiksi ja tutkimushankkeiden junailijaksi. Instituutti on Kivinen luomus, ja hän luotsasi taloa yli 20 vuotta.

Instituutti toimi vastikään kahdeksan vuotta huippututkimusyksikön statuksella. Jakso tuotti neljäkymmentä tutkimusteosta ja 200 artikkelia – englanniksi ja venäjäksi. Kivinen tuumailee nyt, että olisi hyvä ollut julkaista muutamia myös suomeksi.

”Kotimaan media ja yleisö olisi saattanut laajemmin saada tuntumaa tutkimustuloksiin.”

Aleksanteri-instituuttia ja Kivistä on haukuttu kiltin pehmeäksi Venäjää kohtaan. Onko sellaiseen syytä ja mistä se versoo?

”Niin, hyökkäily alkoi heti 90-luvulla ennen kuin oli edes kannettu huonekaluja sisään”, Kivinen huokaa.

”Nähdäkseni se on pohjannut virhepäätelmille, joista on luotu valmis viholliskuva, joka taas on yhtä muuttumaton kuin paikkansa pitämätön.”

”Hanakasti en siihen huutoon koskaan vastaillut. Kunnon tiedekeskustelua pitäisin jonain aivan muuna kuin silkkana leimaamisena.”

Pitkäaikaiseen tutkimuskohteeseensa, Venäjään ja venäläisiin, Kivinen suhtautuu kaksijakoisesti.

”Tunnen vahvaa myötätuntoa tavallisia ihmisiä ja kansalaisyhteiskuntaa kohtaan, mutta koko maan maisemat näyttävät monin tavoin synkiltä. Siellä myös kukoistaa raakaa etnonationalismia, omin venäläisin maustein.”

Tarvittaisiin analyysia lukuisista ristiriidoista ja jännitteistä, jotka vaativat ratkaisuaan Venäjällä, Kivinen korostaa – ja siinä hän näkee tehtäväsarkaa sosiologeillekin.

Mutta tiedeyhteistyö Venäjälle päin on yhä tulehtuneempaa.

”Vielä kymmenen vuotta sitten tilanne näytti avoimelta mutta nykyään aivan ahtaalta.”

Markku Kivinen ei kuitenkaan halua luovuttaa. Hänen mielestään täytyy aina etsiä toiminnan mahdollisia kohtia ja uusia tasoja.

”Emme saa olla osapuoli, joka sulkee ovia – vaikka emme pidäkään yllä mitään illuusioita emmekä hyväksy ihmisoikeuksien loukkauksia.”