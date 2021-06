Kuvan takana -sarja esittelee kiinnostavia teoksia suomalaisten museoiden kokoelmista.

Kuvan takana

Tero Nauha: Exception, 2016, Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmat.

Viisi vuotta sitten Vantaan taidemuseo Artsin Sinä & Minä -näyttelyn avajaisissa nähtiin esitystaiteilija Tero Nauhan performanssi Exception (2016).

Esityksessä Nauha istui pöydän ääressä tutkimassa Suomen lakikirjaa ja leikkasi siitä paperiveitsellä sanoja. Kolmansien maiden kansalaisten työvoimaa ja vapaata liikkuvuutta käsittelevän lain fragmentit päätyivät yksi toisensa jälkeen pöydällä olevan mustan kiven päälle.

Taustalla soi vinyylilevyltä algerialainen musiikki. Välillä kuultiin otteita tuntemattoman turvapaikanhakijan tarinasta.

Nauhan poliittinen performanssi tallensi ajan henkeä. Julkisessa keskustelussa puitiin tuolloin voimakkaasti kysymystä turvapaikanhakijoiden asemasta. Esityksen jälkeen teos päätyi Artsin kokoelmiin.

Performanssitaide on kuulunut nykytaiteen ilmaisumuotoihin 1960-luvulta lähtien. Museoiden kokoelmateoksina performanssit ovat kuitenkin vähemmistöä.

Se on kuitenkin Artsin kokoelman erikoisuus ja katutaiteen ohella kokoelman painopiste. Samaan aikaan Nauhan esityksen kanssa kokoelmiin hankittiin Roi Vaaran ja Beate Linnen teos Viisi.

Artsin museoamanuenssi Pauliina Kähärä kuvailee performanssia haastavaksi kokoelmaobjektiksi. Teatterin ja musiikkiesityksen tavoin performanssi tapahtuu ohimenevässä hetkessä eikä sitä voi koskaan toistaa täysin samanlaisena.

Siksi se poikkeaa monista muista museoiden kokoelmissa olevista teoksista, joita museot pyrkivät säilyttämään mahdollisimman muuttumattomina jälkipolville.

Museoihin päätyessään taulut ja veistokset eivät ole myöskään riippuvaisia taiteilijasta, toisin kuin performanssi, joka elää ja kuolee taiteilijan mukana.

Performanssi ei ole kuitenkaan ole ainoa museoiden kokoelmiin päätyvä katoava tai ajan myötä radikaalisti muuttuva nykytaiteen muoto. Esitysten lisäksi tällaisia voivat olla esimerkiksi erityisen hauraisiin materiaaleihin kuten valoon tai tuoksuihin perustuvat työt.

Performanssi voidaan tallentaa kokoelmiin monin eri tavoin. Jotkut museot suosivat tallenteita, jollainen löytyy myös Nauhan Exceptionista. Tämän lisäksi Artsi on tallentanut esityksessä käytettyä esineistöä kuten lakikirjan, suurennuslasin, kivihiilen sekä esityksessä soineet vinyylilevyt.

Nämä teoksen osat voidaan tuoda tarvittaessa myös kokoelmavarastosta esiin näyttelytiloihin. Itse alkuperäiseen esitykseen ei kuitenkaan voida enää täydellisesti palata.

Moni esitys jää kuitenkin elämään siitä kerrottavina tarinoina. Näin on käynyt muun muassa Marina Abramovićin ja Ulayn maailmankuululle kävelyperformanssille The Lovers: The Great Wall Walk (1988), jossa rakastavaisten yhteinen taival päättyi pitkään vaellukseen ja kohtaamiseen Kiinan muurilla.

Suomalaisista kokoelmateoksista moni muistaa Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmiin kuuluvan Nestori Syrjälän Running Manin (2016–2017), jossa mustaan pukuun sonnustautunut mies rynnistää kaupungin halki. Teos tunnistetaan, vaikka vain harva pääsi todellisuudessa todistamaan miehen juoksua.

Harvinaislaatuisuus ja teoksista elämään jäävät tarinat ovat osasyy sille, miksi performanssit ovat niin suosittuja.

Ennakkotietojen mukaan myös ensi vuonna järjestettävän Ars 22 -näyttelyn yksi vetonaula on performanssi: Kiasma tuo Suomeen koettavaksi Venetsian biennaalissa vuonna 2019 parhaan paviljongin palkinnon voittaneen liettualaisen ilmastonmuutosoopperan Sun & Sea (Marina).