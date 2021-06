20 000 ääntä annettu: HS:n äänestystä johtaa kaksi kappaletta, joista toinen on ”isyyshormonipäissä syntynyt” ja toinen ei kelvannut koulukirjaan

Jokaisella 50 lukijoiden ehdottamasta kappaleesta on yhä mahdollisuus voittoon, sillä äänestys on äärimmäisen tiukka.

Äänestys 2000-luvun parhaaksi sanoitukseksi etenee. Tähän mennessä ääniä on annettu noin 20 000.

Tätä kirjoitettaessa äänestystä johtaa Apulannan kappale Valot pimeyksien reunoilla (2015). Kappaleen sanoittaneen Toni Wirtasen mukaan hän kirjoitti isyyshormonipäissään tunnepitoisia elämänohjeita maailman syntymättömille lapsille.

Valot pimeyksien reunoilla / ovat toisinaan himmeitä ja harvassa / sulla on sisälläs valtameren kokoinen voima / jonka sä voit oppaaksesi valjastaa.

”Valot pimeyksien reunoilla on hyvin erityinen biisi. Se on testamentti, kaiken opitun summa. Se on selkeästi irtiotto uuden Kunnes siitä tuli totta -albumimme hyvinkin kyynisestä ja sarkastisesta yleisteemasta”, Wirtanen sanoi tuolloin yhtyeen tiedotteessa.

Tällä hetkellä kakkosena äänestyksessä on Mariskan sanoittama Mestaripiirros (2009). Myös se löytää innoituksensa lapsen syntymästä. Alun perin Anna Puun esikoisalbumilla julkaistu kappale kertoo yleisen tulkinnan mukaan vanhemman ihmettelystä hiljattain syntynyttä lasta katsellessa.

Vuonna 2016 lauluntekijä kertoi blogissaan, kuinka häntä pyydettiin kertomaan sanoittajan työstä koululaisten uutta äidinkielen oppikirjaa varten. Mariskalta toivottiin kirjaan myös lauluntekstiä näytteeksi työstään.

Sinä päivänä kun Luoja teki sinut / hän ei muuta tehnytkään / heräs aikaisin, otti kynän käteen / rupes siinä piirtämään.

Kirjantekijätyöryhmä kuitenkin tulkitsi tekstin niin tunnustukselliseksi, ettei sitä voitu ottaa oppikirjaan. Lauluntekijä itse ihmetteli asiaa tuolloin blogissaan.

”Hämmästyin. Hämmästyin ihan isosti. Onko totta, että koulujen linjaus vähänkin uskontoa hipaisevissa aiheissa on näin tiukka nykyään! Onko Luojasta tullut tabu? Eikö nimeä edes saa mainita koulussa? Ketä opettajat pelkäävät – oppilaiden vanhempia, opetusviranomaisia, uskonnottomia, tosiuskovia, mitä häh?”

Kolmantena äänestyksessä on Scandinavian Music Groupin Vieläkö soitan banjoa? (2007). Terhi Kokkosen kappale kertoo tunteista päättyneen ihmissuhteen jälkeen.

Tämä on viimeinen laulu / jonka laulan sinulle / sen nimi on Liian paljon ja liian myöhään.

Äänestys kuitenkin jatkuu. Jokaisella 50 lukijoiden ehdottamasta kappaleesta on yhä mahdollisuus voittoon, sillä äänestys on äärimmäisen tiukka. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kappaleet ovat kuunneltavissa Spotifysta Vuosituhannen biisi -soittolistalta. Lista löytyy myös tämän jutun lopusta heti äänestyksen alapuolelta.

