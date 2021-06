”Nykyään koomikot on supertähtiä, jotka myy Hartwall-areenan kokoisia paikkoja täyteen”, sanoo Jahangiri.

Ali Jahangiri lataa heti haastattelun alkuun kovia mielipiteitä.

”Stand up -koomikoiden asema on nostettu liian korkealle. Haluaisin että komiikka pysyisi mahdollisimman erossa kaikesta ylimääräisestä, eivätkä yksittäiset koomikot nostaisi itseään yleisön yläpuolelle.”

Jahangirin oma suosio on noussut kohisten ensimmäisestä keikasta vuonna 2004 ja hän on ensimmäinen Uudenmaan rahaston palkitsema stand up -koomikko. Hänet tunnetaan erityisesti koomikkona, joka tekee stand upia maahanmuuttajien kohtaamista ennakkoluuloista.

”Aikaisemmin koomikot nähtiin kansan peilinä. Nykyään koomikot on supertähtiä, jotka myy Hartwall-areenan kokoisia paikkoja täyteen”, Jahangiri selittää.

Hänestä liika suosio voi pilata komiikan. Siinä on toki ristiriitansa.

”Mitä enemmän on seuraajia ja suosiota, sitä enemmän niitä haluaa. Ja mitä suositumpi on, sitä irrelevantimmaksi muuttuu, koska ei enää uskalla ottaa riskejä.”

Koska koomikot on nostettu arvoon arvaamattomaan, voidaan kaikki heidän sanomisensa kokea Jahangirista vaikuttamisena.

”Mutta 99 prosenttia koomikoista haluaa oikeasti vain kertoa alapäävitsejä”, hän sanoo ja purskahtaa raikuvaan nauruun.

Viitta ”maahanmuuttajakoomikkona” on selvästi painava.

”Oikeastaan puhun keikoillani vain omasta elämästäni.”

Jahangirin oma päämäärä ei ole Hartwall-areena.

”Ehkä päämäärä olisi esiintyä maissa, jossa koomikoita on perinteisesti sensuroitu kuten Iranissa tai Pohjois-Koreassa. Sillä jos pääsen esiintymään niihin se tarkoittaisi, että näissäkin maissa on vihdoin sanavapautta.”

Jahangiri tutustui stand upiin ensi kertaa kahdeksanvuotiaana Iranissa. Hän ei vain vielä itse tiennyt, mitä katseli.

”1980-luvun lopulla videonauhurit oli kielletty Iranissa, mutta isäni sai jostain sellaisen ostettua. Kotiin tuli videokasettien vuokraaja, jolla oli videoita isossa salkussa, eli eräänlainen kiertävä Makuuni.”

Myyjä antoi pikku-Alille videon, jota kehui ”tosi suosituksi jutuksi Jenkeissä”.

”En tajunnut siitä mitään. Siellä oli vain tyyppi puhumassa englanniksi punaisessa nahka-asussa.”

Kun Jahangiri tuli perheineen pakolaisena Suomeen vuonna 1991, törmäsi hän pian samaan ilmiöön tv-sarjojen, kuten Def Comedy Jamin kautta. Hän ymmärsi, että videolla puhunut nahka-asuinen henkilö oli ollut Eddie Murphy.

”Tosin vasta 2000-luvun alussa kuulin, että siinä oli kyse stand upista.”

Se selvisi Kauppakorkeakoulussa opiskelleelle Jahangirille alumnitapaamisessa, jossa koulun entinen oppilas, ToMi Walamies esitti stand upia.

Jahangiri tajusi, että tuota hänkin haluaa tehdä ja itse asiassa oli jo tehnyt koko elämänsä. Koulussa, jossa se oli opettajan mielestä ollut oppituntien häiritsemistä tai töissä, jossa se oli pomon mielestä töiden laiminlyöntiä. Nyt foorumi oli oikea.

Vuonna 2016 Jahangiri ja ohjaaja Hamy Ramezan matkustivat pakolaisten kanssa Kreikan Lesboksen saarelta Balkanin halki Suomeen. Matkalla kuvattiin dokumenttielokuva Tuntematon pakolainen. Se voitti Tampereen elokuvajuhlien 2016 kotimaisen kilpailun yli 30-minuuttisten elokuvien sarjassa.

”Tuntemattoman pakolaisen jälkeen egoni otti minusta vallan. Luulin olevani vaikuttaja ja kun tein asioita, niillä ei ollutkaan mitään vaikutusta. Se oli ensimmäisiä kertoja, kun aloin ymmärtää, etteivät ihmiset seuraa minua muuttaakseen mieltään, vaan nauraakseen.”

Asian hyväksyminen otti koville.

Silloin Jahangiri muisti, mitä edesmennyt kollega Jope Ruonansuu hänelle sanoi: ”Muista, että jokaiselle koomikolle tulee se hetki kun hän haluaa että hänet otetaan tosissaan. Älä anna sen hetken viedä mukanaan.”

Jahangiri sanoo, ettei koe itseään kulttuurin tekijäksi.

”Stand up on toki kulttuurin muoto, mutta koen että ne ihmiset, jotka tulee katsomaan keikkoja, luo sen kulttuurin, ei yksittäinen koomikko.”

Korona-aikana hän on siirtynyt verkkosisältöjen tekemiseen.

”Monet koomikot ei tykkää esiintyä kameralle yksin ilman yleisöä, mutta minä en halunnut olla se tyyppi, joka ottaa kaiken yleisöltään, kun asiat on hyvin ja hylkää heidät vaikeina aikoina.”

Jahangirilla on ollut tapana tehdä viisivuotissuunnitelma. Neljänkympin kilahtaessa mittariin hän sanoo tiedostaneensa, ettei koomikon työtä voi tehdä loputtomiin. On aika miettiä seuraavia siirtoja.

”Tulevaisuudessa kävisin esiintymässä vain silloin, kun huvittaa. Seuraava siirto voisi olla sitten jotain yrittäjyyteen liittyvää.”

Syntymäpäivälahjaksi yleisölleen Jahangiri julkaisee uuden videonsa Positiiviset Youtubeen 6. kesäkuuta.