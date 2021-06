Menestyselokuvan jatko-osa teki äskettäin pandemia-ajan ennätysavauksen Yhdysvalloissa. Hiljainen paikka 2 jatkaa edeltäjänsä kuulokauhun maailmassa.

Hiljainen paikka 2 (A Quiet Place Part II), kauhu, ohjaus John Krasinski. Pääosissa Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe. 97 min. K16. ★★★

Uudet ideat ovat elokuvissa vähissä. Hiljainen paikka (2018) perustui yksinkertaiselle ja uudenlaiselle idealle. Äänet ovat hengenvaarallisia ja hiljaisuus elinehto. Menestyselokuvan jatko-osa teki äskettäin pandemia-ajan ennätysavauksen Yhdysvalloissa. Se on helppo ymmärtää. Hiljainen paikka 2 jatkaa edeltäjänsä omanlaista, tiivistä ja rajansa tunnistavaa linjaa. Se on kuulokauhua.

Avaruuden muukalaiset ovat tappaneet suurimman osan ihmiskunnasta. Ne ovat sokeita, mutta niillä on superkuulo. Eloonjääneet ovat siksi joutuneet opettelemaan elämään päästämättä ääntäkään. Jos edes risahtaa, jostain syöksyy tappaja.

Näyttelijäpariskunta John Krasinski ja Emily Blunt esittivät ensiosassa intiimisti Lee ja Evelyn Abbottia, jotka yrittävät pitää lapsensa Reganin (Millicent Simmons) ja Marcusin (Noah Jupe) hengissä. Reganin hahmo, kuten häntä esittävä näyttelijä Simmons, on kuuro. Siksi perhe kommunikoi viittomakielellä, mikä on etu uudessa maailmassa.

John Krasinski on myös ohjannut molemmat osat. Hiljainen paikka on elokuva vanhemmuudesta ja se kysyy, keitä vanhemmat ovat, jos he eivät pysty suojelemaan lapsiaan. Jatko-osa laajentaa tarinaa ja kysyy, ovatko ihmiset ylipäätään pelastamisen arvoisia sekä miten lapset pärjäävät omillaan.

Evelyn ja lapset joutuvat Leen kuoleman jälkeen lähtemään kotitilansa suojista ja etsimään tukea ulkopuolelta. Maailmanlopun jälkeen ihmiset eivät kuitenkaan ole ennallaan. He tapaavat Cillian Murphyn esittämän Emmettin. Jokainen joutuu arvioimaan pelastumisen ja avunannon välistä hintaa.

Krasinki on tehnyt tällä kertaa myös käsikirjoituksen ja rakentanut ensimmäisen osan tapaan yksinkertaisen elokuvan. Juoni on suoraviivainen, henkilöt selkeitä, dramaattiset valinnat voimakkaita.

Teho tulee yksityiskohtien huolellisesta käsittelystä, Michael P. Shawverin tiukasta leikkauksesta ja Erik Aadahlin sekä Ethan Van der Rynin jo ensiosassa Oscar-ehdokkuuden saaneesta äänisuunnittelusta. Kun siirrytään Reganin näkökulmaan, äänet katoavat. Se on klaustrofobinen kokemus kuulevalle ihmiselle.

Reganin kuurous osoittautui ensimmäisessä osassa perheen vahvuudeksi muutenkin kuin viittomakielessä. Kuulolaitteen viiltävä äänen kierto oli herkkäkuuloisille muukalaisille liikaa. Nyt Regan nousee vielä suurempaan osaan.

Hiljainen paikka -sarjan, joka on kuulemma saamassa kolmannen päätösosan, erityislaatu on juuri kuuloaistin käsittelyssä. Siitä syntyy uudenlainen versio ydinperheen puolustustaistelussa hirviöitä vastaan. Se antaa kuuleville väläyksen äänettömän maailman kauhuista. Ennen kaikkea saalistuksen takaa paljastuu pieni kertomus siitä, miten rajoitukset voidaan kääntää voimavaroiksi.

Se on viesti, joka pandemian aikana kuuluu niin kuuroille kuin kuulevillekin.