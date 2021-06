Arkkitehti Kaarina Löfström tuomitsee Helsingin nykyiset suurhankkeet: ”Vallalla on jonkinlainen puuhamaa-syndrooma”

Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo sijoittuisi helpoimmin Kaartin maneesiin, Kaarina Löfström sanoo.

”Helsingin suurhankkeissa tuntuu olevan vaikea keksiä toimintaa valtaisille kerrosalamäärille, ja vallalla on jonkinlainen puuhamaa-syndrooma. Historian taju näissä suurhankkeissa puuttuu”, arkkitehti Kaarina Löfström lataa.

”Malmin lentoaseman toiminnan lopettamisen olen ottanut raskaasti. Minusta lentokentällä oli selvä funktio, jota olisi pitänyt kunnioittaa. Nyt sinne suunnitellaan asuinaluetta ja etsitään epätoivoisesti erilaisia keinotekoisia funktioita.”

Kaarina Löfström on paljasjalkainen helsinkiläinen. Hän on asunut Etelä-Helsingissä suurimman osan elämästään. Vanhemmat tulivat Helsinkiin pohjoisesta, ja isä teki uransa valtion leivissä kamreerina.

”Isä harrasti purjehdusta ja sai niissä merkeissä paljon arkkitehtikavereita. Hän oli niin kiinnostunut arkkitehtuurista, että kuljetti meitä lapsia vapaa-aikanaan tutustumassa erilaisiin rakennuskohteisiin”, muistelee Löfström lapsuuttaan ja kiinnostuksensa heräämistä. Esimerkiksi Olympiaterminaalin nousemista käytiin seuraamassa.

Arkkitehtiopintonsa Löfström aloitti Hietalahden torin varrella, jossa polyteekki toimi ennen Otaniemen kampuksen valmistumista. Ehkä tästäkin syystä hän on nyt kiinnostuneena ja huolestuneena seurannut suunnitelmia Hietalahden muutoksesta.

”Ensimmäinen yllätys oli 7000:n kerrosneliön toimistorakennus parhaalle paikalle ja ajoneuvoliikenteen johtaminen Uudenmaankadun tunneliin tavalla, joka sulkee kulkuyhteyden satama-altaasta merelle. Seuraava yllätys oli rakennusoikeuden viisinkertaistaminen. Miten näin iso muutos on päästy tekemään ilman suurempaa huomiota ja arviointia?” Löfström ihmettelee.

Kovin innostunut hän ei ole Katajanokan, Elielinaukion tai Etelärannankaan uusista suunnitelmista.

”Puu on ihana materiaali, mutta Helsingin empire- ja jugend-kaupunginosat ovat kivikaupunkia, eikä sinne juuri puurakentaminen sovi.”

Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo sijoittuisi Löfströmin mielestä helpoimmin Kaartin maneesiin. Vanhat museorakennukset voisi käyttää toimisto- ja hallintotiloina, jolloin ei tarvittaisi edes aiemmin kaavailtuja maanalaisia yhteyksiä.

Löfström muistuttaa, että Kaartin maneesista on hieno yhteys Tähtitorninmäelle ja Etelärantaan.

”Kaartin maneesi on hieno rakennus, joka kannattaisi muuttaa näyttelykäyttöön. Ajatukseni syntyi nähtyäni vanhaan asemarakennukseen tehdyn D’Orsayn museon Pariisissa. Mutta en kyllä ole saanut paljon vastakaikua idealleni”, Löfström kertoo.

Kansainvälisestihän uusia museoita on viime vuosikymmeninä sijoitettu onnistuneesti vanhoihin arvorakennuksiin uudisrakentamisen sijaan. Esimerkkejä löytyy Pariisin lisäksi muun muassa Lontoosta, Milanosta ja Tukholmasta.

Löfströmin lisäksi myös entinen museojohtaja Severi Blomstedt on ehdottanut arkkitehtuuri- ja designmuseon sijoittamista maneesiin.

Arkkitehdiksi valmistuttuaan Kaarina Löfström meni vuonna 1967 töihin Valion teknilliselle osastolle, jossa hän aluksi suunnitteli myymälöitä ja niiden sisustuksia sekä meijerialan tuotantolaitoksia. Valiolla oli tuolloin töissä myös myöhemmin Rakennushallituksen pääjohtajana toiminut Matti K. Mäkinen, josta tuli moneksi vuodeksi tärkeä yhteistyökumppani Löfströmille.

Lopulta yli kymmenvuotinen työskentely Valiolla huipentui Pitäjänmäen pääkonttorin suunnitteluun. Pääkonttori valmistui vuonna 1978. Tästä jatkui myös Löfströmin paneutuminen työtiloihin.

1980-luvulla harvat naiset perustivat omia arkkitehtitoimistoja ja tekivät työtä omalla nimellään. Kaarina Löfström oli poikkeus. Hän on urallaan saanut suuria toimeksiantoja ja nauttii alallaan laajaa arvostusta. Työluettelo on hengästyttävän pitkä ja vaikuttava.

Vuonna 2018 hänet kutsuttiin Aalto-yliopiston kunniatohtoriksi. Hänen asiantuntemustaan käytetään edelleen varsinkin työtilojen suunnittelussa.

”Urani alkupuolella tulivat avokonttorit. Sitten niistä luovuttiin. Nyt tehdään monitilatoimistoja vaihtelevine työpisteineen, ja etätyö on yleistynyt. Olen huolissani näistä monitoimitiloista väliaikaiseen hiljaiseen työskentelyyn sovitettuine kopperoineen, jotka ovat vain pölynkerääjiä. Onko niitä lainkaan ajateltu siivottavuuden ja terveellisyyden kannalta? Monitoimitiloissa on tilallinen estetiikka kadonnut, on tosin hyviäkin poikkeuksia”, Löfström pohtii.

”Työtilojen suunnittelussa joustavuus ja muunneltavuus ovat tärkeitä. Ratkaisuna on minusta sääntö, että rakennuksessa alusta alkaen olisi pysyvät osat sekä muunneltavat osat. Tätä sovellettiin Valiolla, jossa työpisteet teetettiin omien tarpeiden mukaan puusepillä.”

Löfströmin muita suuria töitä ovat muun muassa Tikkurilan väritehtaiden tutkimuskeskus Vantaalla, Innopoli 1 ja 2 Espoossa, Helsingin yliopiston Viikin tiedepuiston Biokeskus 1 sekä Metsätieteiden talon saneeraus.