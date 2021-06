Gone Girl -elokuvassa näytellyt Lisa Banes kriittisessä tilassa sairaalassa, yliajaja pakeni paikalta

Televisiosta ja valkokankaalta tuttu Lisa Banes jäi moottoripyörän tai skootterin alle.

Lisa Banes osallistui Gone Girl -elokuvan näytökseen New Yorkin elokuvajuhlilla vuonna 2014.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Lisa Banes loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa perjantaina New Yorkissa.

Banesin vaimo Kathryn Kranhold on vahvistanut tiedotteessa, että Banesin vammojen vakavuus selviää tulevina päivinä. Hänen tilaansa kuvaillaan kriittiseksi.

Banesin edustajan mukaan näyttelijä oli matkalla vierailulle entiseen opinahjoonsa Juilliardiin, kun onnettomuus tapahtui. New Yorkin poliisi vahvistaa The Hollywood Reporterille, että jalankulkija loukkaantui vakavasti jäätyään moottoripyörän tai skootterin alle. Yliajaja on jäänyt tuntemattomaksi.

Banesia, 65, hoidetaan Mount Sinai Morningsiden sairaalassa. Hän on näytellyt muun muassa elokuvissa Cocktail ja Gone Girl sekä sarjoissa Nashville ja Masters of Sex.