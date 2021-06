Laulaja kertoo tähtäävänsä kohti uusia unelmia.

Laulaja Sinead O’Connor on ilmoittanut lopettavansa musiikkiuransa. Hän kertoi asiasta Twitterissä perjantaina.

”Ilmoitan vetäytyväni eläkkeelle keikkailusta ja levyjen tekemisestä. Minusta on tullut vanha ja väsynyt. Joten on aika laittaa tasselit sivuun ja todeta, että olen antanut aivan kaikkeni. NVDA vuonna 2022 jää viimeiseksi julkaisukseni. Sen jälkeen ei ole enää kiertueita eikä promoja”, laulaja kirjoitti ja viittasi tulevaan albumiinsa No Veteran Dies Alone.

Laulaja sanoo, että uutinen ei ole surullinen. ”Se on hämmästyttävän kaunis uutinen. Viisas soturi tietää, milloin on aika vetäytyä.”

O’Connor kertoo, että 40 vuoden musiikkiuran jälkeen, hän haluaa mennä kohti uusia unelmia.

Viimeisessä twiitissään hän pahoittelee ilmoitustaan, joka saattaa suututtaa keikka-agentit, promoottorit ja managerit. Hän selittää, että hänen vastikään julkaistu muistelmateoksensa Rememberings sai hänet ymmärtämään, että hän ei enää halua kysyä lupaa toiminnalleen alan miehiltä.

Sinead O’Connor, 54, esiintyy vielä sovituilla keikoilla, jotka on siirretty koronaviruspandemian myötä vuodelle 2021 ja 2022. Laulajan yhdennentoista albumin on määrä ilmestyä tammikuussa 2022.

Sinead O’Connor teki läpimurtonsa vuonna 1990 tulkinnallaan Princen kappaleesta Nothing Compares 2 U ja sen ikonisella musiikkivideolla.

O’Connor käy tuoreissa muistelmissaan läpi kohua, jonka keskelle hän joutui revittyään paavi Johannes Paavali II:sen kuvan Saturday Night Liven lähetyksessä vuonna 1992. Hän halusi performanssillaan ottaa kantaa katolisen kirkon sisällä tapahtuneisiin hyväksikäyttötapauksiin. Tapahtuman kerrotaan tuhonneen O’Connorin uran.

Hän kertoo muistelmissaan ja The New York Timesin haastattelussa, että hänelle tuo vihaa aiheuttanut teko oli tärkeä. Hän ei halunnut olla sellainen poptähti, joka hänestä tuli cover-kappaleen myötä. Hän halusi olla protestilaulaja ja punkkari.

O’Connor sanoo ettei edelleenkään kadu tapahtunutta.

Irlantilainen laulaja on kääntynyt muslimiksi ja vaihtanut virallisesti nimensä Shuhada Sadaqatiksi.

Laulaja esiintyi Helsingin Finlandia-talossa vuonna 2013.

Juttua korjattu 6. kesäkuuta kello 16.04: Paavin nimi muutettu suomalaiseen kirjoitusasuun.