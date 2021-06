Stockholm syndrome saa ensi-iltansa Tribecan elokuvajuhlilla kesäkuussa 2021.

Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn pidättämisestä pari vuotta sitten Ruotsissa on tehty dokumenttielokuva, kirjoittaa Dazed.

Stockholm syndrome kertoo kesästä 2019, jolloin räppäri sai ehdollisen tuomion pahoinpitelystä Tukholmassa. Tuolloin hän oli Ruotsissa osana Euroopan-kiertuettaan.

Elokuussa 2019 Tukholman käräjäoikeus katsoi, että Asap Rocky eli Rakim Mayers ja tämän kaksi seuralaista löivät ja potkivat 19-vuotiasta miestä saman vuoden kesäkuun 30. päivä. Mayers pidätettiin, ja hän odotti tuomiota Tukholman Kronebergin vankilassa noin kuukauden ajan.

Tapaus sai kansainvälistä huomiota viimeistään, kun Yhdysvaltain silloinen presidentti Donald Trump vaati Mayersin vapauttamista ja tarjoutui maksamaan tämän takuut. Sosiaalisessa mediassa syntyi myös #JusticeForRocky-liike.

Mayers itse kiisti syytteet ja sanoi, että kyse oli itsepuolustuksesta. Hän ei valittanut tuomiosta.

Stockholm syndrome saa ensi-iltansa Tribecan elokuvajuhlilla kesäkuussa 2021. Dokumentin on ohjannut elokuvakollektiivi The Architects.

Tukholma-syndrooma-käsite on peräisin Ruotsissa vuonna 1973 tapahtuneesta pankkiryöstöstä. Se vakiintui tarkoittamaan tilannetta, jossa uhri kehittää kiintymisen tunteita sieppaajaansa kohtaan. Käsitettä on käytetty pankkivankidraamoissa ja populaarikulttuurissa.

A$AP Rockyn lisäksi dokumenttielokuvassa esiintyvät muun muassa räppärin vapauttamista vaatineet Kim Kardashian, Naomi Campbell ja Tyler, the Creator.

New Yorkissa vuonna 1988 syntynyt Mayers aloitti räppäämisen vuonna 2007 ja nousi suhteellisen nopeasti huipulle. Hän oli viime vuosikymmenen yksi suosituimmista räppäreistä.

Tähän mennessä hän on julkaissut kolme studioalbumia, mixtapen ja kasan singlejä. Neljäs studioalbumi All Smiles ilmestyy kuluvana kesänä. Mayers on ollut kahdesti ehdolla Grammy-palkinnon saajaksi, ja hän on näytellyt myös elokuvissa.

Hän on esiintynyt Suomessa useasti, ensimmäisen kerran Flow-festivaaleilla vuonna 2012, ja edellisen kerran Blockfesteillä 2019.