Golden Globeissa sivuutettu I May Destroy You palkittiin tv-Baftoissa – Michaela Coel omisti palkintonsa sarjan läheisyyskoreografille

Viime vuoden tapaukseksi kutsuttu sarja palkittiin sekä parhaana minisarjana että parhaasta naispääosasta.

Michaela Coel on käsikirjoittanut I May Destroy You -sarjan ja näyttelee sen päähenkilöä Arabellaa.

Brittiläisen Michaela Coelin luoma I May Destroy You oli sunnuntaina Lontoossa jaettujen tv-Baftojen voittaja: se palkittiin sekä parhaana minisarjana että parhaasta naispääosasta. Coel on käsikirjoittanut sarjan ja näyttelee sen päähenkilöä Arabellaa.

Seksuaalista väkivaltaa käsittelevä I May Destroy You pyörii suostumuksen ja varsinkin sen puuttumisen ympärillä. Coel on kertonut, että sarja perustuu hänen omiinkin kokemuksiinsa. Hänet on raiskattu.

Michaela Coel omisti palkintonsa sarjan läheisyyskoreografille Ita O’Brienille. Coel sanoi, että elokuva- ja tv-kuvausten asettavat sekä näyttelijät että kuvausryhmän haavoittuvaan asemaan, ja läheisyyskoreografin puuttuminen kuvauksista on ”ajattelematonta”.

Sarjaa on moneen otteeseen kutsuttu vuoden 2020 tapaukseksi. Järkytys olikin suuri, kun I May Destroy You ei helmikuussa päässyt Golden Globeissa edes ehdokkaaksi – toisin kuin esimerkiksi varsin heppoisa Netflix-sarja Emily In Paris. ”Tämä on rikos”, totesi New York Times tuolloin.

Näkemykseen yhtyi myös Emily In Paris -sarjan käsikirjoittaja Deborah Copaken.

HBO:lla katsottavissa oleva I May Destroy You oli Baftoissa ehdolla myös parhaasta naissivuosasta ja parhaasta miespääosasta. Kaikki ehdokkaat ja voittajat näet täältä.

Toukokuun alussa Baftat nousivat otsikoihin, kun The Guardian paljasti kymmenien naisten syyttävän palkittua britti­näyttelijää Noel Clarkea seksuaalisesta ahdistelusta

Clarke oli huhtikuun alussa saanut Baftan kunnianosoituksena elokuva-alalle tekemästään työstä (Outstanding British Contribution to Cinema Award). Palkinto on yksi korkea-arvoisimmista Bafta-palkinnoista.

Palkintoa jakava British Academy of Film and Television Awards ilmoitti vetävänsä palkinnon pois Clarkelta syytösten tultua julkisuuteen. Clarke menetti myös Baftan vaikutusvaltaisen elokuvakomitean jäsenyyden.

Myös Bafta joutui kuitenkin tässä yhteydessä huonoon valoon, sillä The Guardian kertoi järjestön saaneen ilmoituksia häirintää kokeneilta naisilta ennen palkinnon jakamista.

