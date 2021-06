Turkulaisen Susinukke Kosolan (Daniil Kozlov, s. 1991) neljäs teos, Turkoosi vyöhyke, on yhtä omaleimainen kuin aiemmatkin.

Runot

Susinukke Kosola: Turkoosi vyöhyke. Tutkielma yksinäisyyden väriopista. Sammakko. 207 s.

Runojen sinä puhuu turkoosilla värillä: ”mä haluaisin vaan olla enkä kusettaa itseäni joka vitun päivä”. Minä, puolestaan, puhuu mustien merkkien jonoina. Siististi ja lyyrisesti.

Turkulaisen Susinukke Kosolan (Daniil Kozlov, s. 1991) neljäs teos, Turkoosi vyöhyke, on yhtä omaleimainen ja itseellinen kuin ne muutkin. Varisto (2018) oli kirja, jota ei voinut ostaa, vaan sen sai omakseen tunnustusta vastaan. Teos oli ehdolla Tanssiva Karhu -runopalkinnolle.

Turkoosi vyöhyke koostuu kahden puhujan dialogista, joista mustina merkkeinä ilmenevä minä hallitsee puhetilaa, mutta on kiinnostunut sinusta. Siitä ihmisestä, joka työskentelee Robert’s Coffeessa kunnan kustannuksella

Kapitalismin perspuoli hilseilee ruostetta ja saavutettujen etujen rippeitä. Vaikka työelämä ei tuota osallistujalleen järin hyvää elantoa, se kontrolloi kuitenkin. Kahvilatyöläisen täytyy linjata koko habituksensa brändiin.

Arkista sekin, ja yleisesti hyväksyttyä, mutta runon katse näyttää miten elämä kapeutuu kun ihminen joutuu myymään ilmeensäkin: ”yrität / myötäillä kohtalon rytmiä dosettitamburiinillasi”.

Turkoosi vyöhyke on marginaalia, jota menestys ja hohto eivät tavoita. Toimeentulon ja elämän viimesijaisuus ottaa toistuvasti kiinni paidanhelmasta.

Köyhyyskuvausten perinteessä elämä tuppaa olemaan rankkaa laitamyötäistä, mutta Turkoosin vyöhykkeen maailma on herkempi. Kapitalismikriittisenä teoksena Turkoosi vyöhyke pääsee yllättämään. Teoreettisuus on poissa, tilalla on eletty.

Turkoosilla puhuva sinä sanoo: ”sellaista taiteellista ahdistus- ja merkityksettömyyspaskaa, joka velloo itsessään, tiiäks? velloo nokkelassa ja radikaalissa yhteiskunnallisuudessaan. sit se on kuitenkin vailla suuntaa, ikään kuin siihen siihen olisi sisäänrakennettu jonkinlainen pelkuruus. pelkuruus väärässä olemista kohtaan”.

Turkoosissa on jotain paljasta suhteessa teokseen itseensä, sen ehtoihin. Kun yhteiskunnallisuus on radikaalia, miten olla vellomatta rajuuden ideassa?

Kosolan ”Tutkielma yksinäisyyden väriopista” on tutkielma köyhyydestä, ja niistä ehdoista, joilla köyhyys on: ”sinä joka et tunne olevasi lihaa, et ymmärrä miksi / tunnet yksinäisyyttä kun katsot tilisi saldoa automaatista”.

Köyhyys voittaa (ja ei voita) materiankin, tuntuu kirja sanovan, koska siitä ei tavallaan ole kyse. Se on puutetta ja juuttumista valtarakenteiden alapalkistoon mutta se ei ole kuitenkaan vähemmän olemassa kuin huolettomammat tavat elää. Teos on samalla tavalla pehmeä kuin pehmeä sellaisella uusviattomalla tavalla kuin runojen turkoosin sinän pehmoeläimet.

Kirjan runsaudesta nousee hiljaisia ehdotuksia jostain ihmeellisestä. Tärähtäneet, leimamaiset turkoosit sanat siellä täällä ja auringonpimennyksen tai kuun vaihekuva teoksen lopussa konkretisoivat värin nestemäisyyttä.

Kosolan tuotannossa yksi keskeinen piirre on söpön ja suloisen yhdistäminen kaikenläpäisevään kriittiseen katseeseen. Turkoosissa vyöhykkeessä suloisuuden huomaaminen on aina perspektiivistä kiinni – jälkikapitalismin ihminenkin sykähtää kipinänä edes jonkun silmissä: ”ihminen on laji / jota ainoastaan karhukaiset katsovat takaisin ajatellen: / toi on mun voimaeläin <3”.

Turkoosin vyöhykkeen pehmoeläimet sekoittavat kategorioita: elollisen ja elottoman, teollisen ja persoonallisen.

Uutuus ei julista sitä menettämisen, luopumisen ja muutoksen tilaa, joka kytkeytyy elinolosuhteiden kriisiin ekokatastrofissa. Teoksen olosuhteessa väsymätön jälkikapitalismi kohtaa planetaarisen ja elollisen: ”lopulta jokainen / historia, paikka, ihmissuhde, tapahtuma, ajatus, tunne / maatuu maailmantalouden varjoaineeksi, paljastaa / siitä jotain”.

Kirjan kansipaperin sisäpuolelle on painettu manifestintapainen. Se on teksti runouden ja sanojen luonteesta, epänormatiivinen ruumiinpoetiikka. Kun lukee sen Turkoosin vyöhykkeen rinnalla, queer-ilmaisu alkaa nousta näkyviin:

”Ja siellä missä heidän ruumiinsa ovat, siellä he eivät tavoittele itseään suurempaa”.

Tässä on minusta yksi viime vuosien olennaisia poeettisia olentoja, joka terästää vielä aistejaan. Kosola asettuu huumorinsa ja queerin kehoisuutensa kanssa Hanna Stormin ja toisaalta posthumanistisen eetoksensa ja huumorinsa myötä Sini Silverin kaltaisten runoilijoiden joukkoon.

Turkoosi vyöhyke on runsas, moniteemainen kirja, jonka keskeinen tutkimisen keino on nimenomaan dialoginen runo. Sen luonne ”tutkielmana” on taiteellisesti viehättävä. Runous muuttaa asioiden keskinäisiä suhteita.

Kosolan uusin ei ole samalla tavalla alleviivaava tutkimansa värin suhteen kuin Maggie Nelsonin rakastettu Sinelmiä (2019, suom. Kaijamari Sivill) mutta jokin samanlainen peräänantamaton metaforisuus teoksissa on. Turkoosin spektri on laaja: uima-altaan ylellinen loisto ja tuhruinen valuma pronssipatsaan pinnassa.