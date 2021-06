Sarjassa visuaalisesti vaikuttavimpia ovat huumehuiput ja niitä seuraava katkoileva kerronta. Lover ei kuitenkaan revittele. Sen tuska on estetisoitua, kaunista katsoa.

Mikka ja Noah ovat viehättäviä, nuoria ja muodikkaita – tv-sarjahenkilöinä siis tavallisia tapauksia. Erikoisia hahmoista tekee se, että kummatkin ovat huumekoukussa. Tanskalaisen Lover-sarjan päähenkilöt tapaavat vieroitushoidossa.

Mikka (Clara Dessau) on parikymppinen opiskelija ja sijaisopettaja, jonka muistikuvat katkeilevat. Yhtenä hetkenä hän herää sairaalassa yliannostuksen jälkeen. Seuraavana hetkenä hän miettii vastauksia suullisessa tentissä.

Myös samanikäinen Noah (Simon Bennebjerg) opiskelee. Varakkaan puolison ansiosta hän ei joudu kuitenkaan kituuttamaan vaan nauttii kokaiinin, uusien vaatteiden, illanviettojen ja matkojen jatkumosta.

Päähenkilöitä yhdistää käsistä lähtenyt huumeiden käyttö, mutta Lover ei ole niinkään kuvaus huuruisesta elämäntavasta kuin yrityksestä päästä siitä eroon. Mikka ja Noah päätyvät samaan vieroitushoitoyksikköön ja tukeutuvat toisiinsa.

Kahdeksanosaisen Loverin on luonut Adam August, joka on ollut kirjoittamassa muun muassa Ylen esittämiä sarjoja Petos ja Tyttö joka huusi sutta. Tällä kertaa käsikirjoitus pohjaa hänen omiin kokemuksiinsa. Haastatteluissa August on kertonut olleensa itse huumevieroituksessa ja rakastuneensa sen aikana.

Simon Bennebjerg näyttelee Noahia.

Se ei tarkoita, että Lover olisi vereslihaista häpeässä kierimistä tai nostalgista romanssikerrontaa. Tanskalaissarja jää sen henkilökohtaisuuden huomioon ottaen yllättävän ulkokohtaiseksi tarinaksi ihmisistä, joilla on kaikki menestymisen edellytykset mutta jotka omistautuvat lähinnä seuraavalle fentanyyli- tai kokaiiniannokselle.

Kuten huumekuvauksissa usein, visuaalisesti vaikuttavimpia ovat huumehuiput ja niitä seuraava katkoileva kerronta. Lover ei kuitenkaan revittele vaan luottaa pehmeisiin kuviin. Sen tuska on estetisoitua, kaunista katsoa.

Tunteisiin vetoaa vasta ensimmäisen jakson jälkeinen haparointi, kun Mikka ja Noah kaipaavat kemiallisen mielihyvän tilalle toisenlaista tyydytystä: suklaata, seksiä ja läheisyyttä. Loverin rakkaustarinassakin on lopulta kyse riippuvuudesta.

