Jean Sibeliuksen kolme melodraamaa saavat lausujikseen kokeneet tähtinäyttelijät.

Naantalin musiikkijuhlien kesän yleisökonsertit jouduttiin perumaan, mutta verkkokonsertit alkavat tiistaina Waltteri Torikan debyytillä. Hän esittää pianisti Joonas Pohjosen kanssa Samuel Barberin teoksen Despite and still, Op. 41.

Pohjonen soittaa myös Jean Sibeliuksen Kyllikin. Naantalin kirkosta välitettävä konsertti päättyy Camille Saint-Saënsin pianokvartettoon B-duuri. Ilmaiskonsertti on katsottavissa juhannusaattoon asti.

Juhannusaattona välitetään kello 12 lähtien maksullinen kymmenen euron verkkotallenne Musiikkia saariston rannoilta, joka on kuvattu esimerkiksi Seilin kirkossa ja Naantalin kallioilla.

Esittäjinä ovat esimerkiksi juhlien taiteellinen johtaja Arto Noras ja viulisti Elina Vähälä. Säveltäjiä ovat Bach, Penderecki, Sallinen ja Sibelius. Konsertti on saatavilla 7. heinäkuuta asti.

Juhannuspäivänä klo 12 lähtien esitetään puolestaan Katso pohjoista taivasta taivasta – musiikin ja runojen ilta yhteistyössä Turun kirjamessujen kanssa.

Näyttelijälegendat Seela Sella ja Esko Salminen tulkitsevat kirjamessujen ohjelmajohtajan Jenni Haukion runovalintoja, jotka kuullaan Edvard Griegin pianotrion lomassa.

Sella ja Salminen toimivat lausujina myös Sibeliuksen melodraamoissa lausujille ja kamarimusiikkikokoonpanolle. Melodraamat ovat O, som du sett sekä suomennoksina esitettävät Mustasukkaisuuden öitä ja Metsänneito.

Kymmenen euron konsertti on saatavissa 9. heinäkuuta asti.

Yleisökonsertteja pidetään loka-marraskuussa, jolloin pandemiarajoitusten uskotaan jo hellittäneen. Yleisökonsertit huipentuvat mezzosopraano Anne-Sofie von Otterin vierailuun 27. marraskuuta.

