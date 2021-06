Kuluvana kesänä Lontoossa avautuu näyttely Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän töistä. Myös elämänkertaelokuva Tove saa Britanniassa ensi-iltansa.

Suomi mainittu!

Brittiläinen sanomalehti The Guardian hehkuttaa lauantaina 5. kesäkuuta julkaistussa jutussaan Tove Janssonia. Lehti kertoo, kuinka suomalaistaiteilijan rakkaus luontoon vaikutti Muumien maailmaan. Ja erityisesti pieni kallioinen luoto nimeltään Klovharun.

Jutussa kuvataan Janssonin ja hänen kumppaninsa graafikko Tuulikki Pietilän elämää ja työntekoa ”eristetyllä saarella keskellä ei mitään”.

Klovharun on luoto ulkosaaristossa Pellingin edustalla Porvoossa. Saarelle rakennettiin vuonna 1964 mökki, josta tuli Janssonin ja Pietilän kesäpaikka useaksi vuodeksi. Klovharun merkitsi Janssonille monia asioita: yksinäisyyttä, etäisyyttä, läheisyyttä, kokonaisuutta. Se oli hänelle unelma.

Janssonilla oli omaperäinen tyyli tarkastella maisemaa ja kokonaisuuksia sekä taiteilijana että kirjailijana, The Guardianin jutussa kirjoitetaan. Jansson saattoi kirjoittaa asioista koomisesti ja lempeästi, vaikka esimerkiksi Muumi-teosten aiheina oli usein katastrofi, kuten maailmanloppu.

Kuluvan vuoden heinäkuussa Pohjois-Lontoon suojellulla kosteikkoalueella Walthamstow Wetlandsissa avautuu näyttely Janssonin ja Pietilän töistä. The Woman Who Fell in Love With an Island -niminen kaksiosainen näyttely on avoinna syyskuun loppupuolella saakka. Se saa jatkoa ensi vuonna William Morris -galleriassa.

Myös Zaida Bergrothin ohjaama elämänkertaelokuva Tove saa Britanniassa ensi-iltansa heinäkuussa.