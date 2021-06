Khadar Ahmedin ohjaama Guled & Nasra, kansainväliseltä nimeltään The Gravedigger’s Wife, on valittu Cannesin elokuvajuhlien Kriitikoiden viikko (Semaine de la Critique) -esityssarjaan.

Suomalaiselokuva Guled & Nasra saa maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla heinäkuussa. Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva on valittu festivaalin Kriitikoiden viikko (Semaine de la Critique) -esityssarjaan.

Guled & Nasra, kansainväliseltä nimeltään The Gravedigger’s Wife, on ensimmäinen pitkä suomalaiselokuva joka pääsee Kriitikoiden viikon ohjelmistoon.

Kriitikoiden viikko on ollut 1960-luvulta saakka olennainen osa Cannesin elokuvajuhlia. Ranskan elokuvakriitikoiden liiton organisoimaan esityssarjaan valitaan vuosittain vain alle kymmenen elokuvaa. Sen tehtävä on ennen kaikkea esitellä lupaavien uusien tekijöiden töitä. Tänä vuonna sarjaan kuuluu seitsemän pitkää elokuvaa.

Guled & Nasra kertoo haudankaivaja Guledista, joka yrittää pelastaa puolisonsa Nasran hengen tämän sairastuttua. Elokuva on Somaliassa syntyneen ja Suomeen 15-vuotiaana muuttaneen Ahmedin ensimmäinen pitkä ohjaustyö. Ahmed on aiemmin kirjoittanut ja ohjannut lyhytelokuvia sekä käsikirjoittanut yhden pitkän elokuvan, Samuli Valkaman ohjaaman Saattokeikan (2017).

Khadar Ayderus Ahmed

Tekovaiheessaan Haudankaivaja-työnimellä kulkenut Guled & Nasra on kuvattu Djiboutissa ja puhuttu kokonaan somaliksi. Sen pääosia esittävät suomalainen Omar Abdi, kanadalainen Yasmin Warsame sekä djiboutilainen Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim. Suomalaiseen työryhmään kuuluvat myös kuvaaja Arttu Peltomaa, pukusuunnittelija Anu Gould, lavastaja Antti Nikkinen, äänisuunnittelija Karri Niinivaara ja tuottaja Risto Nikkilä.

Tuotantoyhtiö Bufon tuottaman ja B-plan Distributionin levittämä elokuva saa Suomen ensi-iltansa syksyllä.

Myös Cannesin pääkilpasarjassa nähdään tänä vuonna suomalaiselokuva, Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6.

Lisäksi Un certain regard -esityssarjassa nähdään norjalaisen Eskil Vogtin The Innocents, jonka osatuottajana Bufo on toiminut. Maailman suurimpiin, tärkeimpiin ja seuratuimpiin elokuva-alan tapahtumiin kuuluvan festivaalin suomalaisedustus on siis nyt poikkeuksellisen kova.

Cannesin elokuvajuhlat järjestetään 6.–17. heinäkuuta.