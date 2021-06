Sarjan jännite rakentuu päähahmonsa luonteen ristiriitaisuuksista.

Tämä on eräänlainen loppu, ja samalla uuden alku.

On vuosi 2012, New Yorkissa. Asetelma hahmoineen on tuttu menestyselokuva Avengers: Endgamen (2019) nähneille. Supersankarijoukko Kostajat on pysäyttänyt Maan valloitusta yrittäneen Loki-jumalan.

Kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan: Loki onnistuu anastamaan Tesseraktin, yhden Ikuisuuskivistä sisältävän kuution, ja katoaa savuna ilmaan.

Jäljelle jää vain kysymys: mihin hän päätyi?

Arvoitus ratkeaa keskiviikkona 9. kesäkuuta alkaneessa Loki-sarjassa. Marvel Studiosin tuottaman kuusiosaisen sarjan jaksot julkaistaan keskiviikkoisin Disney+-suoratoistopalvelussa.

Nimikkohahmoa näyttelee aiemmista Marvel Cinematic Universe -elokuvista ja -sarjoista tuttu Tom Hiddleston.

Muita keskeisiä hahmoja ovat muun muassa Owen Wilsonin esittämä agentti Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Rawin tuomari Ravonna Lexus Renslayer, ja Wunmi Mosakun metsästäjä B-15.

Sarjan alussa Loki matkustaa ajasta ja paikasta toiseen, kauas New Yorkista. Ennen kuin hän ehtii suunnitella seuraavaa liikettään uudessa ympäristössä, Aikavarianssivirasto (englanniksi Time Variance Authority, TVA) pidättää Lokin pyhän aikajanan rikkoutumisesta.

Hän joutuu oikeuden eteen.

Ja ennen kaikkea: täysin vieraaseen tilanteeseen. Sellaiseen, jota ei uskonut voivan käydä hänen kaltaiselleen hahmolle.

Ei ole voimia, ei jumalallista asemaa. Vierellä ei ole adoptioveli Thoria, eikä Kostajia näköpiirissä. Asgard on jossain kaukana.

Mutta Avengers- ja Thor-elokuvista tuttu ego, se on tallessa.

Rikostrilleriksikin kutsutun sarjan jännite rakentuu päähahmonsa ristiriitaisuudesta.

Loki perustuu Marvel Comicsin luomaan samannimiseen roistoon, asgardilaiseen jumalaan, jolla on taipumus kujeilla.

Pitkin Marvel-elokuvia Loki on muuttunut. Hänelle on vuoroin asetettu pahiksen, vuoroin sankarin viittaa. Keskeistä luonteessa on hyvän ja pahan vuorottelu.

Se luo yllätyksellisyyttä.

Ja, no, oikeastaan Loki on kuollut. Thanos surmasi hänet elokuvassa Avengers: Infinity War (2018). Koukku piilee aikamatkustamisessa. Endgamessa joukko elossa olevia supersankareita matkustaa menneisyyteen, jolloin tuolloin elossa oleva Loki onnistuu pakenemaan Tesseraktin avulla – tästä sarja siis jatkuu.

Kun vaarallisten aikarikosten tutkintaan erikoistunut TVA:n agentti Mobius pyytää Lokia auttamaan rötösten selvittämisessä, katsojalle jää pohdittavaksi, suostuuko Loki tehtävään aidosti vai aiheutuuko enemmän harmia.

Keskeinen kysymys on: mihin suuntaan menneisyyden Loki kasvaa hahmona saadessaan uuden mahdollisuuden.

MUUTAMA VUOSI sitten Marvel Studios kertoi toteuttavansa useita MCU-maailman hahmoihin keskittyviä minisarjoja Disney+:aan.

Niin kutsuttuun neljännen vaiheen sarjoihin kuuluvat Lokin lisäksi jo aiemmin ilmestyneet WandaVision ja The Falcon and the Winter Soldier. Myöhemmin julkaistavia sarjoja ovat esimerksi Seuraaja Uatuun keskittyvä What If...?, Kamala Khanista kertova Ms. Marvel, sekä Haukansilmän Hawkeye.

Loki-sarjasta on kehitteillä myös toinen tuotantokausi.

Kuuden tunnin minisarjassa on kahden tunnin elokuvaan verrattuna etunsa: on enemmän aikaa syventää hahmoa.

Juuri se oli sarjan pääkäsikirjoittaja Michael Waldronin (mm. Rick and Morty) ja ohjaaja Kate Herronin (mm. Sex Education) tavoite: esitellä Lokista puolia, joita ei ole aiemmin nähty.

Se oli myös sarjan haaste.

Disney järjesti sarjasta pressitilaisuuden verkkokouspalvelu Zoomin kautta maanantaina 7. kesäkuuta. Paikalla olivat Marvelin johtaja Kevin Feige, käsikirjoittaja Michael Waldron ja ohjaaja Kate Herron sekä näyttelijät Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw ja Wunmi Mosaku.

Paneelikeskustelua johti Chris Hewitt. Keskusteltiin sarjan taustoista ja luomisesta. Osallistujat kehuivat toisiaan vuorollaan (”hän on inspiroiva”, ”monia loistavia ideoita”, ”todella lahjakkaita”).

Owenilta, Mbatha-Rawilta ja Mosakulta kysyttiin, miltä tuntui olla ensi kertaa mukana MCU-tuotannossa (”jännittävää”, ”mahtavaa”, ”hauskaa”), ja Hiddlestonilta, miltä tuntui palata Lokin rooliin (”innostavaa”).

Lokille on muodostunut oma fanikuntansa: hahmo on esimerkiksi käsikirjoittaja Waldronin suosikki MCU-maailmasta. Mitä tapahtuu, kun hahmo sijoitetaan uuteen ympäristöön?

Miten yleisö reagoi, kysyi Hewitt.

”Hyvä kysymys”, Tom Hiddleston vastasi.

Hän kertoi rakkaudesta hahmoonsa. Kertoi myös olevansa onnekas, että oli kuuden Marvel-elokuvan jälkeen yhä mukana.

”Ja silti opin hahmosta uutta koko ajan.”

Hiddleston kuvasi Lokia ”valtavan monipuoliseksi”. Kokemus ei ole koskaan samanlainen.

”Kuka hän lopulta on? Mitä tekee Lokista Lokin?”

Sarja vaatii pohjatietoa MCU-maailmasta.

Mutta verrattuna elokuviin, se on tyyliltään erilainen. Ei ole tuttua supersankarien joukkoa, ei samanlaista mäiskettä – ainakaan kahden ensimmäisen jakson perusteella, jotka sai ennakkoon nähtäväksi. Sarja tuntuu arkisemmalta.

Ensimmäisissä jaksoissa hahmot tuntuvat lähinnä esittävän kysymyksiä. Yrittävän alleviivata sarjan teemaa: identiteettiä. Kun Lokilta riisutaan asema ja valta, mitä jää jäljelle? Voiko hän tehdä hyvää? Pystyykö hän kasvamaan, entä muuttumaan?

Hitaasti paljastuu enemmän. Todennäköistä on, että sarja pelaa Hiddlestonin Lokin ja Wilsonin Mobiuksen välisellä suhteella. Molemmat oppivat jotain toisiltaan, ja kenties – kuten ensimmäinen jakso vihjaa – Mobius saa Lokin näkemään itsensä uudella tavalla.

Vaikka sarjasta on julkaistu vasta yksi jakso, se on otettu hyvin vastaan. Kritiikkejä keräävässä Rotten Tomatoes -palvelussa valtaosa arvioista on positiivisia.