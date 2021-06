Mahtavaa, että Suomessa voi tehdä näin anarkistisen täyspitkän elokuvan: Hannaleena Haurun Fucking with Nobodyssa on palaset kohdillaan

Fucking With Nobody on Hannaleena Haurun toinen pitkä elokuva.

Draamakomedia

Fucking with Nobody, ohjaus Hannaleena Hauru. Päärooleissa Hannaleena Hauru, Lasse Poser, Samuel Kujala, Pietu Wickström, Sara Melleri, Hanna-Kaisa Tiainen, Jussi Lankoski, Tanja Heinänen, Anna Kuusamo. 103 min. K16. ★★★★

Miten mahtavaa, että Suomessa voi tehdä näin anarkistisen, täyspitkän elokuvan!

Hannaleena Haurun ensimmäinen pitkä elokuva Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset (2017) oli sekin anarkistinen, ja se keräsi joukon faneja. Omaan makuuni se oli vielä liian kömpelö, mutta jätti ilmaan odotuksen. Mitä tällaisen elokuvan ohjaaja keksii tehdä seuraavaksi?

Nyt kakkoselokuva on valmis, ja siinä on palaset kohdillaan. Näennäinen kömpelyyskin, koska se on osa tarinaa. Tai ehkä tarina ei ole lainkaan oikea sana tähän yhteyteen, mutta Haurun elokuvassa kaikella on tarkoituksensa. Mitään kiveä ei jää kääntämättä, mikään mahdollinen näkökulma ei unohdu.

Fucking with Nobody on satiiri ja oikeastaan elokuvan muotoon rakennettu tutkielma. Kohteena ovat romanttinen rakkaus ja seksi, naisen ja miehen erilaiset kokemukset, elokuvan tai ylipäätään kuvan keinot luoda mielikuvia ja suoranaisia valheita. Ainekset tuupataan tehosekoittimeen, eikä niitä sen jälkeen voi enää kasata entisille paikoilleen.

Se on erittäin puhdistava ja stimuloiva kokemus. Viimeistään elokuvan loppupuolella pitäisi olla aika selvää, miten katsojaa manipuloidaan kuvakerronnan keinoin. Myös äänen: Fucking with Nobodyn äänet ja musiikki (Karri Niinivaara) kuuluvat samaan juoneen.

Mistä siis on kysymys? Hannaleena Hauru näyttelee itse pääosaa ja itseään, elokuvaohjaajaa, joka tekee jonkinlaista autofiktiota miessuhteestaan. Tai onko hän sittenkin ikisinkkku, joka ei ”osaa lukea romanttisia signaaleja” kuten ystävät ja sisko kritisoivat. Ihan sama.

Seuraavassa vaiheessa Hanna ja hänen ystävänsä aloittavat projektin, jossa he luovat Hannalle ja hänen kaverilleen Ekulle (Samuel Kujala) feikkiromanssin, ensin IG:ssä ja sen jälkeen yhä intiimimmin Youtubessa. Projektin tavoitteena on kokeilla, mitä siitä seuraa. Miten esimerkiksi työpaikalla aletaan suhtautua Hannaan, kun hänen yhtäkkiä oletetaan olevan onnensa kukkuloilla? Ihmiset janoavat romansseja.

Fucking with Nobodya ei voi kuitenkaan tiivistää juoniselostukseen. Romanssiprojekti on yksi taso elokuvan sisällä, mutta myös itse elokuvan projekti. Tasoja tulvii ovista ja ikkunoista ja voi olla, että ainoa ”oikea” taso, ”todellisuus”, on elokuvan leikkaamo – joka taitaa vilahtaa kuvassa vain kerran. Hanna, naisen kokemus on eräänlainen perustaso, mutta sekin huojuu.

Käsikirjoitus on syntynyt Haurun ja kuvaaja Lasse Poserin yhteistyönä, kuten kerrotaan elokuvassakin, ja Poser myös esittää elokuvassa itseään, kai. Leikkauksesta vastaa Hauru.

Yltäkylläinen kuvavirta ja tiukka rytmi pyrkivät sekoittamaan katsojaa, ja se onnistuu tosi hyvin, ehkä hetkittäin liiankin. Kertakatsominen ei ihan riitä, ja osa käsikirjoituksen nerokkaista lohkaisuista uhkaa mennä ohi.

Muun riehakkuuden ohella tervehdin ilolla muutamia totaalisen härskejä kohtauksia. Nekin riisuvat ja rikkovat osaltaan rakkauden, romantiikan ja seksikuvausten kieltä.

