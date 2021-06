In the Heights -musikaali hehkuttaa latinoiden elämäntapaa: romantiikka ja musiikki yhdistyvät köyhän vähemmistön oikeuksiin

Hamilton-musikaalin luojan aiempi In The Heights nostattaa fiiliksiä elokuvana.

In the Heights -musikaalin tanssikohtauksen ovat vakuuttavia sekä koreografialtaan että kuvaukseltaan.

In the Heights, ohjaus Jon M. Chu. Päärooleissa Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barerra, Gregory Diaz IV, Jimmy Smits, Olga Merediz. 143 min. S. ★★★

Washington Heights on latinoiden asuttama alue Manhattanilla New Yorkissa ja oivallinen miljöö musikaalille, jossa yhdistyy romantiikkaa, musiikkia ja köyhän vähemmistön oikeuksia. Lin-Manuel Miranda ja Quiara Alegría Hudes loivat In the Heights -musikaalin 2000-luvulla, ja nyt Jon M. Chu on ohjannut sen elokuvaksi. Hudes vastaa elokuvan käsikirjoituksesta,

Miranda löi sittemmin isommin läpi Broadwaylla Hamilton-musikaalillaan. In the Heightsiin hän on tehnyt musiikin, näytellyt alkujaan pääroolia, ja elokuvassa hänet nähdään sivuroolissa.

Päähenkilö Usnavi de la Vega (Anthony Ramos) on kasvanut Heightsissa, mutta hän haikailee Dominikaanisen tasavallan hiekkarannoille ja isältään jääneeseen rantakahvilaan. Hän kertoo tarinaansa lapsille rannalla. Keitä lapset ovat ja missä, se käy selväksi vähitellen.

Usnavin lähipiiriin kuuluu muita naapuruston nuoria: serkkupoika Sonny (Gregory Diaz IV), Benny (Corey Hawkins), hänen tyttöystävänsä Nina (Leslie Grace) ja Usnavin ihastus Vanessa (Melissa Barrera), jotka kaikki pyrkivät kohti parempaa tulevaisuutta eikä välttämättä kotikulmilla. Äitihahmo, abuela (Olga Merediz) kaitsee heitä lempeydellä.

Musikaaligenreä on vaikea istuttaa nykyelokuvan raameihin, mutta aina välillä se onnistuu. In the Heights on innostava, kuten musikaalille sopii, ja nuorten tarinoissa on eläytymispintaa. Samalla kun se hehkuttaa latinoiden elämäntapaa ja muistuttaa heidän asemastaan New Yorkin ja Yhdysvaltojen sosiaalisella kartalla (Kamala Harrisin nostatuksella), siinä on myös universaalit kerroksensa kaikille, joiden juuret ovat toisaalla.

Varsinkin Ninan tarina toimii. Hän on korttelin ainoa kasvatti, joka on päässyt yliopistoon opiskelemaan, ja hän palaa isänsä luo juhlittuna sankarina.

Totuus on kuitenkin karumpi, ja Nina saa kertoa, millaista vähättelyä hän on joutunut kokemaan akateemisissa piireissä. Isää näyttelee ihana Jimmy Smits, joka ei ole aivan omimmillaan musikaaliroolissa.

Tanssikohtaukset ovat vakuuttavia sekä koreografialtaan että kuvaukseltaan, mutta musiikki on hyvistä rytmeistä huolimatta valitettavasti tusinatavaraa. Hyvä fiilis ei silti latistu.

Ohjaaja Jon M. Chu tunnetaan Crazy Rich Asians -menestyskomediastaan. Ehkä vielä nähdään joskus musikaalielokuva, jonka päähenkilöt ovat aasialaistaustaisia.