Lisäksi göteborgilaisen kulttuurilaitoksen johtoon kuulunut henkilö erosi saatuaan tuomion seksin ostamisesta.

Malmön oopperan johtaja Michael Bojesen on eronnut Tanskan valtiollisen taidesäätiön puheenjohtajan tehtävistä ja ottanut tällä viikolla vapaata Malmön oopperasta.

Taustalla ovat syytökset, joiden mukaan hänen johtaessaan Tanskan radion tyttökuoroa vuosina 2001– 2010 ilmapiiri olisi ollut ”seksualisoitunut” ja että ongelmia esiintyi erityisesti kiertueilla.

Keskustelun nosti tanskalainen Politiken-lehti, joka haastatteli kahtatoista tyttökuorossa laulanutta jäsentä. Lehden mukaan kuorolaiset kokivat kielteisiä seurauksia, jos he puuttuivat ”sopivuuden rajoilla” olevaan käytökseen tai suoranaiseen yksipuoliseen seksuaaliseen kiinnostukseen ”hallinnon ympärillä” olleiden aikuisten taholta.

Myös tyttökuoron jäsenille lähetetyt tekstiviestit mainitaan. Yhdessä niistä kuoronjohtaja Bojesen olisi väitetysti itse kirjoittanut olevansa viehättynyt viestin kohteesta.

Bojesen on kiistänyt syyllistyneensä seksuaaliseen häirintään ja sopimattomuuksiin mutta sanonut ottavansa vastuun siitä, että hänen kuoronjohtajakaudellaan katsotaan tällaista tapahtuneen.

HS kysyi asiaa Malmön oopperasta, jonka tiedottaja välitti Bojesenin terveiset.

”Tanskalaisen Politiken-lehden paljastukset siitä, että yksilöt Tanskan radion tyttökuorossa ovat kokeneet toimintaympäristön seksualisoiduksi kaudellani, ovat minulle sokki. Olen valtavan pahoillani tästä ja johtajana minun on otettava vastuu”, Bojesen ilmoittaa.

”Massiivinen mediahuomio on yllättänyt itseni lisäksi myös perheeni”, Bojesen jatkaa ja ilmoittaa tarvitsevansa nyt lepoa ja aikaa perheelle. Hän antoi maanantaina ”toistaiseksi” hallinnollisen vastuun Malmön oopperassa Carina Ostranderille ja taiteellisen vastuun Elisabeth Lintonille.

Malmön oopperan hallituksen puheenjohtaja Per-Martin Svensson on ilmoittanut luottavansa Bojeseniin ja odottavansa Tanskan radion tilaaman selvityksen tuloksia ennen mahdollisia toimenpiteitä.

Malmön oopperasta kerrotaan HS:lle, että julkisuudessa on heidän näkemyksensä mukaan ollut myös virheellisiä väitteitä, joiden mukaan Bojesen olisi ”erotettu” Tanskan valtiollisesta taidesäätiöstä tai että kaksi tapausta olisi ”ilmoitettu poliisille”. Oopperan mukaan Bojesen erosi itse taatakseen taidesäätiölle työrauhan. Poliisiasian sijasta kyse on Malmön oopperan mukaan kahdesta Tanskan yleisradioyhtiön saamasta raportista, joiden johdosta yleisradio on tilannut juristin johtaman selvitystyön.

”Raportit ovat luottamuksellisia, joten ei ole tiedossa koskevatko ne Michaelin kuoronjohtajavuosia eikä myöskään sitä, onko syytöksiä kohdistettu henkilökohtaisesti häneen”, Malmön oopperan tiedottaja tähdentää.

Erillisessä tapauksessa ”suuren göteborgilaisen kulttuurilaitoksen” korkea-arvoinen työntekijä sai huhtikuussa tuomion seksin ostamisesta ja jätti tehtävänsä.

Kulttuuripomo kertoi olleensa yhteydessä romanialaiseen prostituoituun jo ennen kuin tämä muutti Ruotsiin. Asiasta kertoo esimerkiksi Göteborgsposten.