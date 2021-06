Perikunnan hyväksymä koottujen tekstien kokoelma julkaistaan tänään.

The Doors -yhtyeessä maailmanmaineeseen nousseen laulaja-lauluntekijä Jim Morrisonin (1943–1971) kootut tekstit julkaistaan tänään tiistaina 8. kesäkuuta nimellä The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics (HarperCollins).

Perikunnan hyväksymä julkaisu sisältää lähes 600 sivua. Mukana ovat The Doorsille tehdyt laulutekstit sekä runokokoelmat, joista osa julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen.

Lisäksi mukana on käsin kirjoitettua materiaalia 28 muistikirjasta, joita ei ole aiemmin tuotu julkisuuteen sekä Kirjasuunnitelma-nimellä tehty muistiinpano.

Viimeinen muistikirjoista on kirjoitettu Pariisissa vähän ennen Morrisonin kuolemaa heinäkuussa 1971.

Paketin äänikirjaosuus sisältää Morrisonin itsensä ja esimerkiksi Patti Smithin ja Liz Phairin runonlausuntaa kyseisistä teksteistä.

Vaikka 27-vuotiaana kuolleen Morrisonin laululyriikat The Doors -yhtyeelle viestivät nuoren miehen lukeneisuudesta ja omaperäisyydestä, runojulkaisut ovat tähän asti olleet osin epätasaisempia kuin levytettyjen tekstien parhaimmisto. Runojulkaisuissa mukana on myös muistiinpanomaisia fragmentteja.

Niinpä on kiinnostavaa huomata, miten hallittu Rolling Stone -lehden julkaisema pitkä ennakko-ote kirjasta on vaikka esimerkiksi The Wall Street Journalin valokuvat alkuperäismateriaalista ovat fragmentaarisempia.

Aiemmin julkaisematon pitkä As I Look Back käy läpi Morrisonin elämää upseeriperheen lapsesta rocktähdeksi.

Morrison syntyi upseeriperheeseen ja muistelee ”parakkien intohimottomia sieluja”.

Hän katsoo olleensa lapsiporukan tarinankertoja, johtaja, tyttöjen kiusaaja ja luokan terävin poika, joka löysi magiaa kirjoista ja runoista kunnes seksi tarjosi vielä suuremman stimulaation.

”Luontainen johtaja, runoilija, shamaani, jolla on klovnin sielu”, hän kirjoittaa taipumuksistaan.

Morrison muistelee 1950-luvun rockin läpimurtoa ja ankanpyrstökampauksen kasvatusyritystä murrosiässä sekä elokuva-alan opintoja ja lyhytaikaista kiinnostusta psykedeelisiin huumeisiin.

”Voin todistaa hapon voimasta. Näin monia hämmästyttäviä asioita”, hän kirjoittaa.

Pidempiaikainen suosikkipäihde oli kuitenkin alkoholi, ja Morrisonin pyhä kolminaisuus on myös tässä runossa ”tyttö, pullo & siunattu uni”.

”Humala on hyvä valepuku”, hän kirjoittaa ja jatkaa alkoholin väärinkäyttönsä puolustelua alatyylisemmin: ”juon, jotta voin puhua perserei’ille, kuten itselleni”.

Odotetusti Morrison kiistää olleensa ”vallankumouksellinen”.

Hän tunnetusti vaati The Doors -yhtyettä luopumaan käytännöstä, jossa laulut merkittiin koko yhtyeen kirjoittamiksi, kun kitaristi-lauluntekijä Robbie Krieger oli kirjoittanut aseelliseen kapinaan viittaavan Tell All The People -laulun. Morrison suostui laulamaan sen, mutta ei ottamaan tekstiä miltään osin nimiinsä.

Omissa teksteissään Morrison katsoo olleensa ”ensimmäinen, joka toi normaalin akateemisen intelligenssin rockiin”. Tästä voisivat vaikkapa Bob Dylan ja Lou Reed olla toistakin mieltä.

Morrison pohtii, pystyykö hän 1600-luvun runoilijan John Miltonin tavoin koskaan kirjoittamaan omaa Paradise Lost -teosta ja ”irtautua menneisyydestä, vaimosta & partnereista & määritellä itsensä”.

Hänen mukaansa ”esiintymisen ilo on loppunut” ja edessä voisi olla kirjoittamisen ilo filmeihin.

Viimeiset sanat viitannevat siihen, kuinka Morrison päätti lähteä Pariisiin, jossa hän kuoli 3. heinäkuuta 1971.

”Hyvästi Amerikka / rakastin sinua.”