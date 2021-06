She Said -elokuva perustuu The New York Timesin toimittajien kirjaan.

Harvey Weinstein -skandaaliin paneutuvan elokuvan tuotanto käynnistyy tänä kesänä, Universal Pictures kertoi maanantaina.

She Said -nimellä kulkeva elokuva pohjaa The New York Timesin tutkivien toimittajien Jodi Kantorin ja Megan Twoheyn kirjaan She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement vuodelta 2019. Kirja perustuu Kantorin ja Twoheyn The New York Timesissa julkaistuun artikkeliin, jossa paljastettiin elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin väärinkäytökset vuosien ajalta.

Neuvottelut siitä, ketkä toimittajia tulevat elokuvassa esittämään ovat loppusuoralla, ja todennäköisesti rooleissa nähdään Carey Mulligan ja Zoe Kazan.

Elokuvan tulee ohjaamaan saksalainen Maria Schrader. Julkaisupäivää elokuvalle ei vielä kerrottu.

The New York Times julkaisi artikkelin Weinsteiniin kohdistuvista useiden naisten syytöksistä ensi kerran lokakuussa 2017. Saman kuun loppuun mennessä Weinsteinia syyttävien naisten määrä oli kasvanut ainakin 87:ään, kertoi USA Today -lehti.

Harvey Weinstein, 67, todettiin syylliseksi seksuaaliseen väkivallantekoon ja raiskaukseen helmikuussa 2020 ja hänet tuomittiin maaliskuussa 2020 23 vuodeksi vankeuteen seksuaalirikoksista.

Huhtikuussa 2021 Weinstein vaati newyorkilaista tuomioistuinta kumoamaan hänen vastaisen tuomionsa ja järjestämään uuden oikeudenkäynnin.

