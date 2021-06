Mäntän kuvataideviikot onnistuvat yhdistämään museonäyttelyn jäsentyneen hengen ja galleriatilan yllätyksellisyyden.

XXV Mäntän kuvataideviikot: Erehtyminen 31.8. saakka Pekilossa (Tehtaankatu 21, Mänttä). Avoinna ma–su 10–18.

Tiitus Petäjäniemen Koira ja makkara (2019) herättää Pariisin-ikävän. Petäjäniemen maalaus kuvaa nimensä mukaisesti koiraa, joka hymyilee vienosti katsojalle makkara käpälässään. Pariisin kaipuu ei syty kuitenkaan niinkään teoksen aiheesta, kuin sen esillepanosta: Koira ja makkara tuo Mäntän kuvataideviikoilla ripustuksellaan mieleen suurten taidemuseoiden arvomuotokuvat.

Tiitus Petäjäniemen maalaus Koira ja makkara muistuttaa hieman Mona Lisaa.

Hymynkareella viettelevä koira on kuin ilmetty Leonardo da Vincin Mona Lisa – teoksen edustalla on kaiken kruununa musta nyöri, joka ohjaa yleisön pysyttelemään turvallisen etäisyyden päässä taideaarteesta.

Anna Ruthin kuratoimilla Mäntän kuvataideviikoilla onnistutaan herättämään mielikuva museonäyttelyn jäsentyneestä hengestä ja galleriatilan yllätyksellisyydestä. 47 taiteilijan ja taiteilijaryhmän näyttely, Erehtyminen, on yhtä aikaa humoristinen ja ajatuksia herättävä.

Esillä on ajankohtaisia teemoja ihmisoikeuksista luonnon tilaan. Erehtyminen pysyy kuitenkin tasapainoisena kesänäyttelynä; runsaan taidekierroksen jälkeen on virkistynyt ja herätelty olo.

Pekilon tilan suurin haaste on sen hillitön korkeus. Pia Sirénin pressumetsä Latvusto, katos (2021) ohjaa katsetta hiljalleen kohti korkeuksia. Sirénin jo tutuksi tulleiden rakennustelineiden päälle viriteltyjen pressumetsien alla lintujen äänet kuuluvat ihmeen ihmismäisinä.

Jonna Suurhaskon tilateos BIOS4.

Kun Latvuston alta astuu näyttelytilaan, katse hapuaa jo kohti Jonna Suurhaskon vaikuttavaa BIOS4:ää (2021). BIOS4 on koko jättimäisen Pekilon korkeussuunnassa yhteen sitova LVI-putki, jonka sisään Suurhasko on istuttanut koko näyttelyn ajan hiljaa kehittyviä kasvikapseleita.

Kapseleiden sisällä kasvavat kasvustot ovat kauniita katsoa. Samalla ne muistuttavat siitä, millaisia mikroskooppisia kasvustoja rakenteissa elelee.

Kasvu ja muutos ovat läsnä monissa näyttelyn teoksissa. Off/Balance-nykytanssiryhmän sekä koreografi Anni Rissasen ja kuvataiteilija Vappu Rossin hiilipiirros Face-to-Face (2021) on syntynyt nykytanssiesityksen tuloksena. Live-esityksen taltioinnista voi nähdä, kuinka kehot piirtävät pikkuhiljaa liikkeillään nuoren naisen kasvot tanssijoiden areenana toimineeseen paperiin.

Aikaan sidotut teokset, kuten esitykset ja videot, saattavat olla suurissa ryhmänäyttelyissä varsinaisia aikasyöppöjä. Erehtymisessä niitä on sopivasti. Kierroksen alkupäässä sijaitseva Uzair Amjadin Ruokalistalta – napolilaisia pizzoja suomalaisilla tomaateilla ja salaisella raaka-aineella (2021) pitää otteessaan huumorilla.

Teos koostuu installaatiosta, videosta ja teksteistä. Pöydät valkoisine liinoineen ja kattauksineen ovat valmiina, kun viereisellä videolla tarjoilija viettää vielä tupakkataukoa ja kertoo tarinoita suomalaisen kulttuurin kohtaamisen absurdiudesta – ja siitä, kuinka kokemus voi olla yllättävällä tavalla jaettu.

Nastja Säde Rönkön mediainstallaatio kertoo työelämän ja teknologian murroksesta.

Jaettujen kokemusten äärellä on myös Nastja Säde Rönkkö uudella teoksellaan a day for you, with you (2021). Hän vaihtaa eri alojen ammattilaisten kanssa paikkaa päiväksi – tekee Sitralle ennusteita tulevaisuudesta, leikkaa hiuksia, opettaa koululaisia, opastaa taidemuseossa ja siivoaa hevosten karsinoita.

Vastineeksi työpanoksestaan taiteilija tarjoaa teokseen osallistuneille ammattilaisille vapaapäivän yhtä valokuvaa vastaan. Monikanavainen mediainstallaatio tunnustelee työelämän ja teknologian murrosta sekä sen seurauksia.

Mäntän kuvataideviikoilla voi kohdata teoksia, jotka ovat tuttuja aiemmin nähdyistä näyttelyistä. Koronan vuoksi moni helmi jäi kuitenkin viime talvena liian vähälle huomiolle. Forum Boxissa maaliskuussa esillä ollut Hanna Råstin maisemamobiiliveistos Vertigo (2021) ilahduttaa. Yksi koronavuoden suurimmista vahingoista oli Vantaan taidemuseo Artsin erinomaisen Vastavuoroisuuksia-ryhmänäyttelyn kohtalo.

Näyttelyä ei saatu koronarajoitusten vuoksi pieniä ammattilaiskatselmuksia lukuun ottamatta avattua lainkaan yleisölle.

Nayab Ikramin Babe, call me back -teoksessa surisee nostalginen pöytätietokone.

Pekilossa voi korjata vahinkoa: kannattaa pysähtyä keskustelemaan Artsissa ilahduttaneen Nayab Ikramin Babe, call me back -teoksen (2019) kanssa. Nostalginen pöytätietokone surisee mukavasti ja vastailee sitä ovelammin mitä nokkelampaa syöttiä sille syöttää. Artsissa onnistui myös Ali Akbar Mehta, jonka maailman sotia käsittelevän projektin osa, The war that is coming is not the last one, part 1 (2021) nähdään Pekilossa.

Timo Kokon installaatio Momentary Appearance Pekilon Taidehallin pihalla.

Näyttelyn ripustus tekee löyhän narratiivisen ympyrän. Luonnon äärelle voi palata kierroksen päätteeksi Pekilon pihalla. Timo Kokko on ostanut teostaan varten 60 neliömetrin verran metsää ja siirtänyt sen pohjan kasvihuoneeseen. Installaatiossa Momentary Appearance: Forest (2021) aistii metsän tunnun tuoksua myöten.

Yksityiskohta Timo Kokon installaatiosta.

Taidekaupunki Mänttä

Yleiskuva Banksyn A Visual Protest -näyttelystä.

Tänä kesänä Mäntän taidekaupunkiin suuntaavan kannattaa varata vierailuun kokonainen päivä – tai useampi – sillä nähtävää riittää. Jo Serlachius-museoissa Göstassa ja Gustafissa on nimittäin esillä yhteensä kahdeksan näyttelyä, joiden joukossa on Banksyn A Visual Protest. Tarjolla Mäntän keskustassa on myös ammattikorkeakoulujen yhteinen lopputyönäyttely Kuvataiteen valtakunta.

Näe ainakin nämä:

Simon Pattersonin teoksia on esillä Serlachius-museo Gustafissa.

Pop-taiteen tähti

Vuonna 1996 Turner-palkittu Simon Patterson yhdistää sanoja ja karttoja. Serlachius-museo Gustafissa esillä oleva Pattersonin Päästä varpaisiin -näyttely tuo Mänttään brittiläisen taiteilijan teoksia vuodesta 1987 tähän päivään. Klassikko on Otava vuodelta 1992. Siinä tähtikuvioon rinnastuvan Lontoon metrokartan pysäkit on nimetty uudelleen: jalkapalloilijat, koomikot, näyttelijät, journalistit ja muusikot muodostavat kulttuurin ”peruslinjat”, joita kohti tähyten todellisuudessa navigoidaan eteenpäin.

Muotokuvia

Santeri Tuorin teokset ovat yhtä aikaa maisemia ja muotokuvia. Koko Göstan näyttelytilan seinän peittävä panoraama, Waterfall #2 (2021), kohisee massiivisena vesiputouksena. Vaikuttava näkymä luo taustan teoksille, joissa aika näyttää yhtä aikaa pysähtyvän ja väreilevän eteenpäin. Tuorin videota ja valokuvaa hyödyntävät teokset tuovat ihmiset, hämärässä väräjävän metsän, tummat lumpeet ja dramaattisen taivaan samalla arvokkuudella katseen kohteeksi.

Tuttavalliset kanat kuljeksivat Pirjetta Branderin veistospihalla.

Viehättävä veistospiha

Kuvataiteilija Pirjetta Branderin perustaman Art House Branderin veistospiha omakotitaloalueen keskellä on elämys. Tänä vuonna esillä on kesänäyttely Leirintäalue, johon Branderin mukaan kutsumat taiteilijat ovat toteuttaneet muun muassa suuren tunnelina toimivan linnun, löytötavaratoimiston ja päälle puettavan teltan. Oman lisänsä kokemukseen tuovat teosten lomassa tepastelevat tuttavalliset kanat.