Spiral-elokuva on kompakti ja taloudellinen, tosin genretyypillisesti varsin epämiellyttävä pieni jännäri, kirjoittaa kriitikko Pertti Avola.

Mark Minghella ja Chris Rock esittävät poliiseja Spiral: From the Legacy of Saw -elokuvassa.

Jännitys

Spiral: From the Legacy of Saw (Spiral: From the Book of Saw), ohjaus Darren Lynn Bousman. Pääosissa Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols, Samuel L. Jackson. 94 min. K18. ★★

Tobin Bell esitti John Krameria, sarjamurhaaja Jigsaw’na tunnettua ihmishirviötä kaikkiaan seitsemässä Saw-kauhujännärissä vuosina 2004–10 ja palasi vielä rooliin uudelleenlämmittelyssä Jigsaw vuonna 2017. Spiral-elokuvassa Bellistä ei enää nähdä kuin valokuva, sillä Jigsaw on viimein kuollut.

Mutta hänen henkensä elää vahvana uudessa tappajassa, joka murhaa New Yorkissa epärehellisiä poliiseja käyttäen Jigsaw’n tunnusta, spiraalikuviota, ja pelaten samanlaisia sadistisia ”pelejä” uhriensa kanssa.

Etsivä Zeke Banks (Chris Rock) on vuosia aikaisemmin paljastanut murhaan syyllistyneen partnerinsa, ja siksi muut poliisit vihaavat häntä. Uuden tappajan ensimmäinen uhri on Zeken harvoja ystäviä poliisikunnassa. Sen takia Zeke väkisin vääntää jutun tutkittavakseen. Hän saa samalla riesakseen myös etsiväkokelas William Schenkin (Max Minghella).

Aiemmin kolme Saw-elokuvaa ja kasoittain muita kauhufilmejä ohjanneen Darren Lynn Bousmanin elokuva on kompakti ja taloudellinen, tosin genretyypillisesti varsin epämiellyttävä pieni jännäri.

Sen ongelma on siinä, että käsikirjoittajat Josh Stolberg ja Pete Goldfinger ovat panostaneet enemmän sadististen tappokeinojen keksimiseen kuin itse tarinaan, joka on jokseenkin ohut.

Komediallisista rooleista paremmin tunnettu Chris Rock esittää etsivä Banksia hurjalla ja tarinayhteyteen istuvalla intensiteetillä. Samuel L. Jackson käväisee elokuvassa Banksin Marcus-isänä, kaupungin entisenä apulaispoliisipäällikkönä, jonka pomopäiviltä poliisikorruptio on lähtöisin.

Kuten moni kauhuelokuvasarja, myös Saw jatkui turhan pitkään. Spiralinkin päätösvaiheissa on merkkejä mahdollisesta jatko-osasta, vaikkei elokuva kokonaisuudessaan oikein sellaiseen tarjoa aineksia.

Kokenut, itsevarma ja pätevä musta päähenkilö on toki tervetullut valkoisten lähes täysin hallitsemaan kauhutrillerin lajityyppiin.