Lee Danielsin hajanainen Billie Holiday -elokuva kestää kasassa Andra Dayn hienon pääosasuorituksen ansiosta.

Draama

The United States vs Billie Holiday, ohjaus Lee Daniels. Pääosissa Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund. 126 min. K 16. ★★★

Vuonna 1972 Motown-levy-yhtiö tuotti supertähdelleen Diana Rossille elokuvan Lady Sings the Blues, jossa Ross esitti Billie Holidayta. Sidney J. Furien ohjaama elokuva käsitteli Holidayn elämää varsin vapaamuotoisesti, mutta Rossin suoritus oli yllättävän hyvä.

Aika samanlainen tapaus on Lee Danielsin lähes 50 vuotta myöhemmin ohjaama Holiday-elokuva, joka niin ikään tullaan muistamaan lähinnä vain hienon nimiosasuorituksen ansiosta. Sekä toki myös elokuvana, joka on syntynyt Black Lives Matter -liikkeen myötä.

The United States vs Billie Holiday kertoo laulajalegenda Billie Holidayn viimeisistä vuosista 1940-luvun lopulta hänen kuolemaansa 1959. Elokuva on kovin hajanainen ja episodimainen, eikä nouse samalle tasolle kuin ohjaaja Danielsin aiemmat hienot teokset Precious (2009) ja The Paperboy (2012).

Susan-Lori Parksin käsikirjoitus nostaa elokuvan keskeiseksi elementiksi Abel Meeropolin Lewis Allanin salanimellä kirjoittaman laulun Strange Fruit. Yhdysvaltojen Etelävaltioiden mustien raa’oista lynkkauksista kertova laulu nousi Billie Holidayn esittämänä sekä hitiksi että yhdeksi Holidayn ohjelmiston tärkeimmistä osasista.

Holiday levytti kappaleen Commodore-levymerkille 1939, jolloin FBI:n huumeita vastaan taisteleva agentti Harry Anslinger (Garrett Hedlund) ensimmäisen kerran kiinnitti huomiota lauluun ja Holidayhin. FBI kehotti Holidayta jättämään Strange Fruitin ohjelmistostaan, jotta se ei herättäisi levottomuuksia.

Toisin kuin elokuvassa, Anslinger ei kuitenkaan vainonnut Holidayta tämän kuolemaan asti Strange Fruitin takia, vaan koska tämä paatunut rasisti ei voinut sietää hyvin tienaavaa, kuuluisaa ja omasta arvostaan tietoista mustaa naista.

Lisäksi Anslinger vihasi jazzmuusikkoja ja jazzia, jota hän piti huumeisiin ja rikollisuuteen johtavana sekarotuisten musiikkina. Huumeista riippuvaisena Holiday oli otollinen kohde Anslingerille.

Danielsin elokuva poukkoilee paikasta ja ajasta toiseen keskittymättä oikein mihinkään siitäkin huolimatta, että siinä on elementtejä, jotka hyvin olisivat voineet muodostaa elokuvalle kunnon selkärangan. Yksi niistä on Holidayn suhde mustaan FBI-agenttiin Jimmy Fletcheriin sekä Fletcherin asenne siihen, miten häntä mustana miehenä käytetään häikäilemättä omiaan vastaan.

Tämäkin juonensäie jää lopulta varsin epämääräiseksi tapahtumaketjussa, joka sekoittelee tarua ja totta aika sumeilematta. Jimmy Fletcheristä ei paljon tiedetä, joten näyttelijä Trevante Rhodes on voinut sommitella häntä yhtä vapaasti kuin käsikirjoittaja Parks todistamatonta rakkaussuhdetta Holidayn ja Fletcherin välillä.

The United States vs Billie Holidayn kirkas helmi ja koossapitävä voima on Andra Day. Debyyttiroolinsa Holidayna tekevä laulaja tavoittaa hienosti niin Holidayn haurauden, temperamentin kuin arvokkuudenkin, ja laulajana hän on työstänyt fraseerauksensa muistuttamaan Billien laulua niin pitkälle kuin se varmaan on ollut mahdollistakin.

Kaikki kunnia Frances McDormandille, mutta kyllä niin ikään Oscar-ehdokkaana ollut Day olisi tällä kertaa ansainnut pystin.

Kesäkinot alkavat jälleen

KesäKino Engel avautuu perjantaina 2. heinäkuuta. Uusintaensi-illassa kello 23 nähdään Wong Kar Wain palkittu In the Mood for Love (2000) restauroituna versiona. Billie Holiday -elokuvan vuoro on lauantaina ja ensi viikolla.