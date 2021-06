Oikeuden päätös on valituskelpoinen, mutta muutosta saa hakea vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Kansallisteatterin peruskorjausta koskevan valituksen. Valitus koski Kansallisteatterin väliosaa, joka rakennettiin 1930-luvulla.

Valituksen tekivät Helsinki-Seura ja Rakennustaiteen Seura kesällä 2020. Seurat perustivat valituksensa siihen, että suojellun rakennuksen näin merkittävään muutokseen olisi pitänyt tehdä asemakaavamuutos.

Nyt hallinto-oikeus kuitenkin myönsi peruskorjaushankeelle poikkeamispäätöksen asemakaavasta.

Kansallisteatterin toisen vaiheen peruskorjausta on valitusprosessin aikana edistetty Pienen näyttämön alueella lainvoimaisten rakennuslupien puitteissa, Kansallisteatteri kertoo tiedotteessa.

”Vuosi tätä on odotettu ja prosessi on ollut pitkä, mutta samaan aikaan pientä puolta on remontoitu koko ajan ja siinä on päästy hyvin eteenpäin”, sanoo Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho puhelimitse.

”Olemme tyytyväisiä, että ratkaisu tuli ja se on tällainen. Ei ole muuta voitu tehdä kuin odottaa.”

”Tämän takia täytyy yhä odotella rauhassa. Suunnitelmat jäsentyvät syksyllä”, Myllyaho sanoo.

