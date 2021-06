Viikon suosituksissa amerikkalainen draamasarja, kotimainen taidemeemikirja ja kesäteatteria.

Mikä voisi olla pahinta, mitä järjettömän suositulle aamu-tv-ohjelmalle voi tapahtua yöllä vain muutama tunti ennen lähetystä? Amerikkalaisessa The Morning Show -sarjassa se on tämä: Toinen media julkaisee uutisen, jossa useat naiset syyttävät kyseisen aamu-ohjelman miesjuontajaa (roolissa Steve Carell) seksuaalisesta ahdistelusta ja hän saa välittömästi potkut.

Apple Tv:n draamasarjassa seurataan paitsi toimituksen ja tv-kanavan selviytymistä kriisistä myös toisen juontajan Alexin (loistava Jennifer Aniston) sinnikästä kamppailua hänen säilyttääkseen asemansa aamuohjelman keulakuvana, joka onkin yhtäkkiä uhattuna. Rooli on Anistonin ensimmäinen tv-sarjan päärooli, ja sen hän hoitaa täysin suvereenisti ja luontevasti. Anistonin rinnalla nähdään Reese Witherspoon, joka näyttelee uutta juontajaparia. Kaksikon välinen kemia ja jännite toimii hienosti, dialogi on nasevaa, ja siinä on myös kepeyttä.

The Morning Show, Apple Tv+.

Cornelis van Poelenburhg: Kylpevät naiset, 1630.

Mitä oikein miettivät taiteen puolialastomat naiset?

”Ei tässä mitään, biologista taipumusta vain toteutan”, ajattelee silittävä nainen ranskalaisen Armand-Desire Gautierin samannimisessä teoksessa. Tai kuka tietää, mitä hän oikeasti miettii. Toimittaja Virpi Salmi leikittelee taiteen naisten ajatuksilla, sillä hänen taidemeemikirjassaan miestaiteilijoiden naishahmot saavat äänen. Nuo paljasrintaiset, paljaspyllyiset, imettävät, silittävät, vienosti hymyilevät tai ikävästi tympeää naamaa näyttävät naiset, jotka on vuosisatojen ajan laitettu poseeraamaan. Salmen pieni kuvakirja on täynnä oivaltavia, hauskoja ja sopivasti ronskeja ”taidepuheita”. Olisin lukenut pidempäänkin.

Virpi Salmi: Olisin mieluummin raptähti – Ja muita naisajatuksia taiteen maailmasta (Atena).

39 askelta -esityksessä Naantalissa näyttelevät Elviira Kujala, Tom Petäjä, Hannes Suominen ja Miska Kaukonen.

Jännänaurua Naantalin auringon alla

Sattuneesta syystä tällä palstalla ei ole viime aikoina pahemmin teatteriesityksistä kerrottu, joten nyt on oiva hetki. Talven aikana syntynyttä teatteri-ikävää on onneksi kesän aikana mahdollista lievittää useammalla paikkakunnalla. Oma suosikkini löytyy Naantalista, jossa esitetään Emma Teatterin ja Turun kaupunginteatterin dekkarikomedia 39 askelta, yhdistelmä vakoilu- ja pakotarinaa.

Yleensä Naantalissa on tupannut naurattamaan. Sitä paitsi jos jossain esityksessä on mukana koomisiin rooleihin aina niin herkullisesti taipuva Miska Kaukonen, on se jo yksinään hyvä syy mennä katsomaan esitystä. Neljän näyttelijän kesähupailun ohjaa Mikko Kouki.

39 askelta Emma Teatterissa Naantalissa 14.8. asti.

