Laulaja järkyttyi, kun BBC:n haastattelija käsitteli vastoin hänen toiveitaan mielenterveysongelmia.

Irlantilainen laulaja ja lauluntekijä Sinéad O’Connor on perunut uransa lopettamisilmoituksen melkein yhtä nopeasti kuin sen antoikin.

5. kesäkuuta hän kirjoitti Twitterissä vetäytyvänsä eläkkeelle keikkailusta ja levyjen tekemisestä koska hänestä oli mielestään tullut ”vanha ja väsynyt”. Viimeiseksi julkaisuksi piti jäädä tammikuuksi 2022 kaavailtu albumi No Veteran Dies Alone.

Nyt O’Connor ilmoittaa Twitterissä, että perjantain eläköitymisilmoitus oli vain nopea reaktio siihen kuinka Britannian ja Irlannin media suhtautuu hänen mielenterveyteensä. O’Connor käsittelee asiaa tuoreessa Rememberings-muistelmateoksessaan.

O’Connoria loukkasi erityisesti se, että BBC:n Woman’s Hour -ohjelman haastattelija Emma Barnett toisti Telegraphin musiikkitoimittaja Neil McGormickin aikaisemmin kirjoittaman väitteen, jonka mukaan O’Connor olisi maineeltaan ”hullu nainen popin ullakolla”.

Termi viittasi Charlotte Brontën 1840-luvun klassikkoromaanin Jane Eyre juoneen sekä yleisemmin Sandra Gilbertin ja Susan Gubarin vuoden 1979 teokseen The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, jossa viktoriaanista kirjallisuutta tutkittiin feministisestä perspektiivistä.

BBC:n haastattelussa O’Connor totesi Jane Eyre -vertailut ”hieman äärimmäisiksi” ja jatkaa nyt pitäneensä vertauksen esilletuontia haastattelussa ”tarpeettomana ja tuskallisena”.

Hän kertoo viestissään, että jo lapsena koetun fyysisen ja seksuaalisen väkivallan jälkeen hän kärsii jälkitraumaattisesta stressireaktiosta ja on ”hyvin hauras”. Muistelmissaan hän kertoo muun muassa, kuinka hänen alkoholisoitunut äitinsä pakotti hänet riisuutumaan ja levittämään kätensä ja jalkansa, jonka jälkeen äiti pahoinpiteli häntä siivousharjalla.

Uudessa viestissään O’Connor arvioi, että jos hänen terveydentilansa ongelmat olisivat fyysisiä eivätkä psyykkisiä, niitä ei käytettäisi määrittelemään häntä ihmisenä tai keinoina loukata häntä ja nauraa hänelle.

Hän lisää, että traumoja ei tulisi kaivella haastattelun keinoin vaan ammattitaitoisessa terapiassa. Tämä toivomus oli hänen mukaansa esitetty haastattelijoille ja sitä noudatettiin Yhdysvalloissa, mutta ei BBC:n lähetyksessä.

BBC näkee asian hieman toisin: yhtiön lausunnon mukaan O’Connor itse puhui haastattelun aikana mielenterveydestään, jolloin häneltä kysyttiin mielipidettä musiikkikriitikon taannoisesta luonnehdinnasta muistelmien arvostelussa.

O’Connor toteaa BBC:n haastattelun jälkeen tunteneensa, että olisi parempaa ja turvallisempaa luopua musiikista kokonaan.

Nyt hän katsoo paremmaksi arvostella voimakkaasti BBC:n ja Emma Barnettin työskentelyä ja jatkaa uraansa.

O’Connor, 54, julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1987 ja nousi supertähdeksi väkevällä versiollaan Princen laulusta Nothing Compares 2 U vuonna 1990.

Julkisuus on ollut hyvin värikästä viimeistään sen jälkeen, kun hän repi paavin kuvan Saturday Night Live -lähetyksessä 1992 vastalauseena katolisen kirkon suhtautumiselle hyväksikäyttötapauksiin. Se vaikutti haitallisesti uraan, mutta O’Connor kertoo muistelmissa olevansa performanssista yhä ylpeä.

O’Connor on julkaissut kymmenen albumia joista uusin I'm Not Bossy, I'm the Boss on vuodelta 2014.

