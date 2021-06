Kevin Hart esittää tyhjänpäiväisessä komediassa lukio-opintojaan jatkavaa aikamiestä, jolla on vitsit vähissä

Kevin Hartin tutun räksyttäjäroolin varaan rakennettu komedia tykittää räväkimmät vitsinsä heti alkuun, mutta sitten moottoriturpakin hyytyy.

Night School ★★

USA 2018

High school -komedioita on karkeasti jaoteltuna kahta sorttia: niitä, joissa koulumaailmaa katsotaan nuorten silmin, ja niitä, joissa sitä katsotaan aikuisuudesta, nostalgisin miettein. Malcolm D. Leen ohjaama Night School (2018) on jotain siltä väliltä.

Teddy (Kevin Hart) on koulupudokas, jolta lukio jäi aikoinaan keskittymisvaikeuksien vuoksi kesken. Se ei ole estänyt miestä pääsemästä kiinni makeaan elämään. Hän on grillejä kauppaavan liikkeen myyntitykki, jota pomo pitää omana poikanaan ja perillisenään. Vierellä on kaunis naisystävä, alla tuliterä avoauto.

Mutta katoavaa on maallinen mammona. Kosintaspektaakkelin – johon liittyy kaasugrillejä ja tulta – mentyä pahasti pieleen, Teddy menettää työnsä. Uusia uranäkymiä tiiraillessaan hän huomaa, että lukion päättötodistuksella olisi sittenkin tarvetta.

Niin Teddyn on nieltävä ylpeytensä ja lompsittava takaisin koulunpenkille vanhaan opinahjoonsa. Koulun rehtorina toimii nyt kaunainen Stewart (Taran Killam), jota Teddy kiusasi kouluaikoina. Paluuta ei helpota tiukka opettaja Carrie (Tiffany Haddish).

Iltalukion puolella on Teddyn lisäksi muitakin opintojen pariin pakolla palanneita kohtalotovereita. Hetken koossa onkin herkullinen yli-ikäisten Breakfast Club: hitaalla käyvä duunari Mackenzie (Rob Riggle), robottikammoinen Jaylen (Romano Malco), romahduksen partaalla sinnittelevä kotiäiti Theresa (Mary Lynn Rajskub), poptähteydestä haaveileva maahanmuuttaja Luis (Al Madrigal), koppava nuori Mila (Anne Winters) ja etäyhteydellä opetukseen osallistuva linnakundi Bob (Fat Joe).

Eriparisen porukan potentiaali jää hyödyntämättä, kun peräti kuuden käsikirjoittajan rustaama tarina pyörii Teddyn karsimattoman hahmon ympärillä. Hartin tutun räksyttäjäroolin varaan rakennettu komedia tykittää räväkimmät vitsinsä heti alkuun, mutta sitten moottoriturpakin hyytyy. Kun huumorissa ei ole imua, tarinan tyhjänpäiväisyys käy yhä ilmeisemmäksi.

Lee, joka on muuten Spike Leen serkku, tunnetaan komedioistaan The Best Man (1999), Undercover Brother (2001), Soul Men (2008) ja Girls Trip (2017), joissa perinteisesti valkoiset genret tehdään afroamerikkalaisesta näkökulmasta.

Yleensä asetelmasta on irronnut jokunen tuore idea ja ihan kohtalaisia nauruja. Night Schoolista ei kuitenkaan ole mustaksi high school -komediaksi.