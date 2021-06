Jim Jarmushin vankilaelokuvassa rikokset ja pako ovat sivuseikkoja.

Italialainen Roberto Benigni tekee Down by Law -elokuvassa ensimmäisen kansainvälisen roolinsa.

Down by Law, USA 1986

Yle Teema klo 21.05 ja Yle Areena (12).

Ohjaaja Jim Jarmush muodosti 1980- ja 90-lukujen vaihteessa unelmaparin muusikko Tom Waitsin kanssa. Jarmushin mustavalkoinen ja verkkainen tarinankerronta sopi täydellisesti yhteen Waitsin karhean ja jatsahtavan musiikin kanssa. Loistavin osoitus tästä on Down by Law (1986).

Tämä pieni rikoselokuva saattaisi kuitenkin tukehtua omaan cooliuteensa, ellei Tom Waitsin ja John Lurien asuttamaan vankiselliin työnnettäisi myös ensimmäisen kansainvälisen roolinsa tekevää italialaista Roberto Benigniä. Hänen esittämänsä omituisten sanontojen avulla kieltä opetteleva Bob on todennäköisesti yksi elokuvahistorian raivostuttavimpia hahmoja.

Bob toimii kuitenkin jurpojen kommenttiensa avulla hienona tarinankuljettajana, koska hänen sellikaverinsa ovat viileän vähäsanaisia. On osuvaa, että karmeaa englantia puhuvasta Beningnistä tuli myöhemmin ensimmäinen vieraskielinen näyttelijä, joka palkittiin parhaan miesnäyttelijän Oscarilla.